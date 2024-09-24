Самая важная каша для женщин: стало известно, что является источником коллагена и омолаживает организм

Обычная крупа может омолодить женский организм на несколько лет, поскольку способствует восстановлению коллагена. Употребляйте это блюдо хотя бы раз в неделю и ваша кожа, ногти и волосы будут здоровыми.

С давних времен на Руси очищенные зерна ячменя называли перловой крупой из-за их сходства с речным жемчугом ("перли" на украинском языке). Когда-то перловая каша была деликатесом, доступным только для высокопоставленных лиц. При этом сейчас украинцы стали забывать о ней, и это, как оказывается, зря.

Кому полезно кушать перловую крупу

Перловая крупа богата полезными веществами, необходимыми для нашего полноценного питания. Диетологи даже называют ее "кашей красоты" благодаря высокому содержанию лизина. Эта аминокислота активно способствует синтезу коллагена, который, как известно, важен для поддержания эластичности и упругости кожи, а также предотвращает образование морщин. Поэтому перловую кашу рекомендуется включать в рацион всем женщинам.

Также в перловой крупе содержатся другие полезные организму вещества (на 100 г продукта):

221 мг фосфора, что гораздо больше других злаковых;

бета-каротин и водорастворимые витамины групп А, К, Е, D;

калий, кальций, магний, железо, цинк, селен и другие микроэлементы;

суточная потребность в клетчатке, которая выступает как природный сорбент.

Диетологи убеждены, что регулярное употребление перловой каши не только будет способствовать сохранению красоты кожи, но и поможет снизить вес. Это сытный, но низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, которая необходима для нормальной работы кишечника, и белком.

Чтобы ощутить положительное влияние этой крупы, рекомендуется употреблять ее дважды в неделю в течение 3-6 месяцев. За это время вы можете улучшить работу кишечника и стимулировать его перистальтику. Также этот период поможет повысить эластичность и упругость мышечных тканей, что особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Интересные факты о пользе перловой крупы

Вот несколько интересных фактов о перловой крупе:

В первую очередь, она содержит в 11 раз больше кальция, чем молочные продукты. Ее рекомендуют включать в рацион людям старше 50 лет для укрепления костей и защиты от остеопороза и переломов.

В пожилом возрасте также полезно употреблять отвар из этой крупы, который помогает бороться с запорами, геморроем, общей слабостью, а также очищает желчевыводящие протоки и почки.

Перловая крупа полезна и для детей, поэтому следует приучать их к ней с раннего возраста. Благодаря высокому содержанию фосфора, магния, кальция, йода и витамина D, эта каша способствует физическому и умственному развитию, укрепляет иммунитет и защищает от частых простуд.

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