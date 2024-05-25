Самая важная каша для женщин: является источником коллагена и омолаживает организм

Обычная крупа способна омолодить женский организм на несколько лет, она помогает пополнить количество коллагена. Ешьте это блюдо хотя бы раз в неделю и ваша кожа, ногти, волосы будут здоровыми.

Еще со времен Древней Руси очищенные зерна ячменя называли жемчужной крупой. Такое интересное название этот злак получил из-за определенного схожести с речным жемчугом. Раньше жемчужная каша считалась настоящим деликатесом, который могли себе позволить только высокопоставленные лица. Сегодня украинцы начали о ней забывать. И, оказывается, зря.

Кому полезно есть жемчужную крупу

В жемчужной крупе содержится немало питательных веществ, которые нужны нашему организму для полноценного питания. Диетологи даже называют перловку "кашой красоты". Все из-за большого количества лизина. Эта аминокислота активно участвует в синтезе коллагена. А всем известно, что именно коллаген нужен для сохранения эластичности и упругости кожи. Дополнительно он предотвращает образование морщин. Поэтому жемчужную кашу рекомендуется включить в свой рацион всем женщинам.

Также в жемчужной крупе содержатся другие полезные организму вещества (на 100 г продукта):

221 мг фосфора, что гораздо больше других злаковых;

бета-каротин и водорастворимые витамины групп А, К, Е, D;

калий, кальций, магний, железо, цинк, селен и другие микроэлементы;

суточная потребность в клетчатке, которая выступает как природный сорбент.

Диетологи уверены, если регулярно употреблять жемчужную кашу, она не только будет поддерживать красоту кожи, но и поможет снизить вес тела. Это достаточно сытный, но низкокалорийный продукт, в котором много клетчатки, необходимой для правильной работы кишечника, и белка.

Чтобы ощутить на себе положительное влияние этой крупы, ее рекомендуется употреблять в течение 3-6 месяцев дважды в неделю. За это время вы можете наладить работу кишечника, провоцировать его перистальтику. Также этот период требуется, чтобы повысить эластичность и упругость мышечных тканей. Последнее особенно важно для людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Интересные факты о пользе перловой крупы

Вот еще несколько интересных фактов о жемчужной крупе.

В первую очередь, в ней содержится в 11 раз больше кальция, чем в молочных продуктах. Ее советуют обязательно добавить в рацион людям после 50 лет, чтобы укрепить кости, оградить себя от развития остеопороза и переломов.

В пожилом возрасте рекомендовано также употреблять отвар на основе этой крупы, помогающий побороть запора, геморрой, общую слабость, очистить желчевыводящие протоки и почки.

Полезна перловка и для детей, а потому стоит приучать их к ней с малых лет. Благодаря большому количеству фосфора, магния, кальция, йода, витамина D, эта каша ускоряет физическое и умственное развитие, защищает от частых простуд, укрепляя иммунитет.

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