На чем лучше жарить продукты: мнение диетолога

На каком масле лучше жарить продукты, чтобы это не было вредным для здоровья, – в материале ТСН.ua

Большинство людей привыкли жарить на рафинированном масле. По мнению нутрициологии Яны Легезы на рафинированном масле можно, но пользы в таких продуктах не будет, потому что в процессе их обработки исчезают витамины А, D и Е. Кроме того "в таких жареных продуктах на рафинированных маслах слишком велико содержание омеги-6, которая является причиной многих болезней с увеличением ее нормы в организме".

Как считает эксперт ,"можно жарить на оливковом масле, температура горения которого — 160-232 C", но нужно брать рафинированное оливковое масло. Оливковое является одним из самых полезных масел. В нем содержится олеиновая кислота, помогающая работе сердца и головного мозга.

Лучшим маслом для жарки продуктов, по мнению Яны Легезы, является растопленное сливочное масло, именно оно считается наиболее экологичным и полезным. Отличие топленого масла от обычного в том, что при приготовлении из сливочного масла утапливают белки, сахар и воду, оставляя молочный жир. В топленом масле есть витамины А, Е, РР, D и минералы: кальций, железо, магний, натрий, фосфор. "Точка дымления такого масла — 148-248 C", — рассказала нутрициология. Топленое масло полезно для микрофлоры кишечника, а также помогает снизить уровень воспалений в организме.

Кокосовое масло и особенно масло авокадо также полезны и можно использовать для жарки, но они достаточно дорогие. Кокосовое масло "на 92% состоит из насыщенных жирных кислот, поэтому подходит для нагревания. Точка дыма — 176-248 C. Кокосовое масло может храниться очень долго и не портиться. Масло авокадо нагревается до 271 C, также отлично подходит для жарки".

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