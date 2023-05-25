Самые полезные сладости, которые защищают печень, щитовидную железу и снижают уровень холестерина

Почему мармелад можно есть практически всем, чем он полезен, кому нужно употреблять мармелад с осторожностью.

Как изготавливают мармелад

Мармелад — это сладости, которые, наверное, полезны всем. И все из-за компонентов, из которых их делают. Мармелад изготовляют из фруктовых соков, испаряя их до густого, тягучего состояния. Чаще всего его готовят из фруктов и ягод, богатых пектином. Это яблоки, абрикосы, айва, черная смородина. Так мармелад производили сначала, впоследствии его начали делать из сока цитрусовых. Затем в приготовлении мармелада стали использовать такие вещества, как желатин, пектин, агар-агар.

Сегодня состав мармелада изменился — в сок или фруктовое пюре добавляют сахар или патоку, выпаривают жидкость, смешивают с желатином или агар-агаром, добавляют красители и оставляют до остывания. Полезное лакомство делают из натуральных соков и красителей. Некоторые изготовители мармелада используют вместо сока химические концентраты, ароматизаторы и дешевые красители.

Польза мармелада

Пектин, наиболее часто используемый для изготовления мармелада, содержится во многих фруктах и положительно влияет на здоровье. Он снижает уровень плохого холестерина, восстанавливает углеводный и липидный обмены, борется с заболеванием желудочно-кишечного тракта, стимулирует быстрое заживление кожи, помогает очистить организм от тяжелых металлов.

Агар-агар, который также используют для желирования мармелада, защищает печень, выводя из организма токсины и шлаки, улучшает перистальтику желудка. Поскольку агар-агар добывается из водорослей и в нем много йода, мармелад полезен для людей с заболеванием щитовидной железы.

Мармелад полезен для суставов, поскольку укрепляет хрящевую ткань.

Какой мармелад вредный

В условиях промышленного производства мармелада в него добавляют искусственные красители, ароматизаторы, химические добавки, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, и не только.

Поэтому нужно выбирать полезный натуральный мармелад без искусственных красителей и ароматизаторов и с низким содержанием сахара.

Но и с "полезным" мармеладом нужно соблюдать осторожность. Если мармелад изготовлен на основе агар-агара, он может спровоцировать избыток йода в организме.

Из-за повышенного содержания сахара мармелад не рекомендуется употреблять диабетикам — для них его изготавливают специально без сахара.

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