Самые распространенные мифы о витамине D: большинство украинцев в них верят

О пяти мифах о приеме витамина D, в которые верят большинство украинцев, прочитаете в материале ТСН.ua

Эксперты рассказали самые распространенные мифы о солнечном витамине и попытались опровергнуть их.

Витамин D можно принимать без назначения врача

Мало кто задумывается над тем, что в первую очередь, витамин D – это прогормон. Благодаря ему в организме вырабатываются важные гормоны, контролирующие различные функции. В частности, прием данного вещества значительно повышает фертильность у представителей обоих полов – способность женского или мужского организма к участию в оплодотворении и рождении ребенка. В этой связи перед приемом препарата следует проконсультироваться с врачом.

Получить достаточную дозу витамина D можно на солнце или с едой.

Это не так просто -- чтобы получить дневную дозу витамина, нужно провести на солнце почти весь световой день.

Получить витамин из продуктов также сложно, потому что содержание их в пище невелико. К примеру, чтобы получить суточную дозу витамина D, человеку нужно съесть 4,5 кг сыра или 100 яичных желтков!

Летом не следует регулярно принимать витамин D

Врачи знают, что недостаток витамина может возникнуть в любое время года.

Дефицит витамина можно определить по внешним признакам

Все широко общеизвестные признаки гиповитаминоза D как то частые инфекции, быстрая утомляемость, боль в спине и костях, мышцах, плохое настроение, плохое заживление ран, потеря волос могут быть признаками и других заболеваний. Поэтому, чтобы убедиться в недостатке полезного вещества, нужно сдать анализы.

Если ходить в солярий в течение года, витамин D будет в норме

Этого делать ни в коем случае нельзя. Ультрафиолетовое излучение глубоко проникает в кожу, запускает процесс старения и может вызвать фотодерматит, злокачественные изменения. Врачи предупреждают, что постоянное посещение солярия может привести к раку кожи.

Медики советуют сдавать анализ 25-OH, который является лучшим средством контролировать витамин D. После получения результата анализа следует проконсультироваться с врачом о норме приема препарата.

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