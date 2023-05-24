Самые распространенные признаки аллергии на собак и кошек, на еду, плесень: проверьте, нет ли у вас симптомов

Как проявляется аллергия на еду, домашних животных, плесень, сезонная аллергия
Возможно у вас слезятся глаза, когда вы убираете дома или чешется кожа вечером во время ужина? Скорее всего, это признаки аллергии. Людей, страдающих аллергией очень много. Только в Соединенных Штатах более 50 млн взрослых и детей реагируют на пыльцу, пыль, плесень, шерсть домашних животных и другие аллергены.
Что такое аллергия, почему возникают аллергические реакции
Аллергия – это реакция организма на некий аллерген. Таким образом, реагирует ваша иммунная система, чтобы защититься от микробов и вирусов. Но иногда организм путает и таким же образом, как на возбудители болезней, реагирует и на другие посторонние частицы.
«У большинства людей нет иммунного ответа на пыльцу, но определенный процент иммунной системы людей воспринимает его как чужеродный и опасный, как патоген или инфекцию», — отмечает доктор, аллерголог и иммунолог Кристина Прайс.
Когда иммунная система решает, что что-то может навредить организму, даже если она ошибается, то дает ответ. Пытаясь защитить вас, ваше тело случайно наносит вред. Такой ответ может вызвать различные симптомы, как одышка, крапивница, чихание и зуд.
Эксперты рассказали, какие могут быть симптомы аллергии на различные аллергены.
Симптомы сезонной аллергии
Сезонная аллергия или аллергический ринит возникает только в определенное время года (лето, осень, зима или весна). Наиболее распространенными сезонными аллергенами являются пыльца трав, пыльца деревьев, амброзия.
Наиболее распространенными симптомами сезонной и пыльцевой аллергии являются:
- заложенность (жидкость в носу),
- кашель,
- усталость,
- зуд глаз, носа, горла,
- насморк, слезящиеся глаза,
- постоянное чихание.
Многолетняя аллергия, в отличие от сезонной, может возникнуть в любое время года. Самыми распространенными многолетними аллергенами являются шерсть и перхоть домашних животных, пылевые клещи, тараканы и плесень.
Симптомами аллергии на кошек и собак может быть:
- сжатие в груди, кашель,
- слезящиеся глаза, которые краснеют или чешутся,
- крапивница на коже,
- боль вызвана заложенностью носа,
- насморк или заложенный нос,
- одышка, кожная сыпь,
- чихание,
- хрипы или свист во время дыхания.
Симптомы аллергии на плесень могут включать:
- заложенность, жидкость в носу,
- кашель,
- зуд глаз, горла,
- насморк, чихание,
- хрипы или свист во время дыхания.
Симптомы пищевой аллергии
Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются глютен, яйцо и молоко. Также аллергия может быть на моллюски, арахис, орехи, сою и пшеницу.
Симптомы аллергии на глютен (непереносимость глютена), вероятно, включают боль в животе, анемию, тревогу, вздутие живота, запор, депрессию, диарею, сильную усталость, метеоризм, головную боль, боли в суставах, тошноту, сыпь, рвота.
Симптомами аллергии на яйца, вероятно, будут сжатие в груди, заложенность (жидкость в носу), кашель, крапивница, насморк, одышка, воспаление кожи, чихание, спазмы желудка, тошнота, рвота, хрипы.
Симптомы аллергии на молоко и другие молочные продукты являются спазмы в животе, колики у младенцев, кашель, диарея часто с кровью, крапивница, зуд вокруг рта, губ, насморк, одышка, отек в горле, покалывание вокруг рта, губ, рвота, слезящиеся глаза, хрипы.
Независимо от того, сколько времени длится аллергия, для ее лечения, чтобы минимизировать ее последствия нужно обратиться к врачу.
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