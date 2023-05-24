Самые распространенные признаки аллергии на собак и кошек, на еду, плесень: проверьте, нет ли у вас симптомов

Возможно у вас слезятся глаза, когда вы убираете дома или чешется кожа вечером во время ужина? Скорее всего, это признаки аллергии. Людей, страдающих аллергией очень много. Только в Соединенных Штатах более 50 млн взрослых и детей реагируют на пыльцу, пыль, плесень, шерсть домашних животных и другие аллергены.

Что такое аллергия, почему возникают аллергические реакции

Аллергия – это реакция организма на некий аллерген. Таким образом, реагирует ваша иммунная система, чтобы защититься от микробов и вирусов. Но иногда организм путает и таким же образом, как на возбудители болезней, реагирует и на другие посторонние частицы.

«У большинства людей нет иммунного ответа на пыльцу, но определенный процент иммунной системы людей воспринимает его как чужеродный и опасный, как патоген или инфекцию», — отмечает доктор, аллерголог и иммунолог Кристина Прайс.

Когда иммунная система решает, что что-то может навредить организму, даже если она ошибается, то дает ответ. Пытаясь защитить вас, ваше тело случайно наносит вред. Такой ответ может вызвать различные симптомы, как одышка, крапивница, чихание и зуд.

Эксперты рассказали, какие могут быть симптомы аллергии на различные аллергены.

Симптомы сезонной аллергии

Сезонная аллергия или аллергический ринит возникает только в определенное время года (лето, осень, зима или весна). Наиболее распространенными сезонными аллергенами являются пыльца трав, пыльца деревьев, амброзия.

Наиболее распространенными симптомами сезонной и пыльцевой аллергии являются:

заложенность (жидкость в носу),

кашель,

усталость,

зуд глаз, носа, горла,

насморк, слезящиеся глаза,

постоянное чихание.

Многолетняя аллергия, в отличие от сезонной, может возникнуть в любое время года. Самыми распространенными многолетними аллергенами являются шерсть и перхоть домашних животных, пылевые клещи, тараканы и плесень.

Симптомами аллергии на кошек и собак может быть:

сжатие в груди, кашель,

слезящиеся глаза, которые краснеют или чешутся,

крапивница на коже,

боль вызвана заложенностью носа,

насморк или заложенный нос,

одышка, кожная сыпь,

чихание,

хрипы или свист во время дыхания.

Симптомы аллергии на плесень могут включать:

заложенность, жидкость в носу,

кашель,

зуд глаз, горла,

насморк, чихание,

хрипы или свист во время дыхания.

Симптомы пищевой аллергии

Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются глютен, яйцо и молоко. Также аллергия может быть на моллюски, арахис, орехи, сою и пшеницу.

Симптомы аллергии на глютен (непереносимость глютена), вероятно, включают боль в животе, анемию, тревогу, вздутие живота, запор, депрессию, диарею, сильную усталость, метеоризм, головную боль, боли в суставах, тошноту, сыпь, рвота.

Симптомами аллергии на яйца, вероятно, будут сжатие в груди, заложенность (жидкость в носу), кашель, крапивница, насморк, одышка, воспаление кожи, чихание, спазмы желудка, тошнота, рвота, хрипы.

Симптомы аллергии на молоко и другие молочные продукты являются спазмы в животе, колики у младенцев, кашель, диарея часто с кровью, крапивница, зуд вокруг рта, губ, насморк, одышка, отек в горле, покалывание вокруг рта, губ, рвота, слезящиеся глаза, хрипы.

Независимо от того, сколько времени длится аллергия, для ее лечения, чтобы минимизировать ее последствия нужно обратиться к врачу.

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