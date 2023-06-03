Самый полезный орех, который поможет похудеть – советы диетологов

Врачи рассказали о пользе орехов, которые не только насыщают организм полезными элементами, но помогают терять вес.

Орехи не только удовлетворяют вашу тягу к вкусной закуске, они также могут снизить висцеральный жир. Диетоли рекомендуют добавить в свой рацион насыщенный питательными веществами орех – миндаль.

Об этом пишет Yahoo news.

Диетологи Крутика Нанавати и Паулина Ли говорят, что миндаль, безусловно, один из лучших видов орехов – богат клетчаткой, белком, полезными жирами, витаминами и минералами, которые помогут вам сжигать жир.

Миндаль считается источником питательных веществ. Он содержит высокое содержание антиоксидантов, белка, клетчатки и одного важного витамина — витамина Е.

"Миндаль является хорошим источником витамина Е, который является антиоксидантом, помогает защитить клетки от повреждения. Антиоксиданты в миндале защищают организм от ряда рисков для здоровья, включая болезни сердца, рак и т.д. Он также могжет помочь уменьшить воспаление кожи и похудеть", — говорит Крутика Нанавати.

Миндаль содержит много мононенасыщенных жиров, которые улучшают пищеварение для похудения, и они обычно считаются самыми здоровыми жирами для похудения. Большая часть пользы миндаля для здоровья происходит от его здорового содержания жира.

"Миндаль богат мононенасыщенными жирами, которые, как было показано, снижают уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний", — объясняют диетологи.

Паулина Ли отмечает, что миндаль содержит идеальное сочетание белка, полезных жиров и клетчатки.

"Миндаль может способствовать здоровью кишечника, поддерживая рост полезных кишечных бактерий, включая виды бифидобактерий и лактобацилл. Оптимальное здоровье кишечника и сбалансированный микробиом кишечника могут уменьшить резистентность к инсулину и воспалениям, связанным с ожирением", — пояснили.

Одним из самых больших преимуществ этого миндаля является то, что он содержит высокий уровень белка, который может привести к усилению метаболизма.

Миндаль можно потреблять целым, измельченным, нарезанным, измельченным в миндальную муку или миндальное масло.

Вы можете есть эти орехи, как закуску, добавлять их в овсянку или даже смешивать их в смузи. Из миндаля можно даже сделать растительное молоко. Миндаль – прекрасная закуска, которая дольше оставляет вас сытыми между приемами пищи и заряжает энергией, необходимой для тренировок.

Напомним, врачи назвали 10 антивозрастных продуктов, которые помогут сберечь молодость.

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