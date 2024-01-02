Самый полезный продукт для кишечника по мнению гастроэнтеролога

Всем известно, что одним из заметных преимуществ овощей для здоровья является то, что они улучшают здоровье кишечника.

Но среди них есть один недооцененный, по мнению гастроэнтеролога и эксперта Вилла Бульсевича, овощ для здоровья. Речь идет о брюссельской капусте.

По мнению эксперта, брюссельскую капусту следует включить в ежедневный рацион в качестве основного продукта.

Почему брюссельскую капусту нужно есть каждый день

Здоровье кишечника

Суперпродуктом для здоровья кишечника делает брюссельскую капусту, по мнению Вилла, нужное содержание клетчатки. "В каждом из этих сладких маленьких Брюсселей есть грамм клетчатки». Исследования свидетельствуют, что клетчатка способствует росту и активности полезных бактерий, поддерживает регулярный стул и создает надлежащую здоровую среду кишечника.

Снижение риска рака

Кроме того, брюссельская капуста содержит множество антиоксидантов, борющихся с воспалением в организме.

Согласно исследованию, крестоцветные овощи, и среди них, в первую очередь, брюссельская капуста, обладают антиоксидантными свойствами, которые могут снизить риск рака. «Исследования фактически показали, что люди, потребляющие больше крестоцветных овощей, имеют меньший риск развития нескольких видов рака».

По мнению гастроэнтеролога, сырая брюссельская капуста может иметь больше антиоксидантов, чем вареная. Однако регулярное потребление приготовленной брюссельской капусты тоже будет полезным для здоровья кишечника.

Кочанчики капусты отваривают обжаривающими, из них получаются вкусные супы.

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