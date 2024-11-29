Самый популярный завтрак оказался вредным для здоровья: с чем ни в коем случае нельзя пить кофе

Часто основой нашего завтрака являются яйца, ведь их можно назвать питательным продуктом, богатым белоком. Однако вам следует задуматься, если вы привыкли сочетать яичницу с кофе утром.

Как утверждают специалисты, такое сочетание может нанести серьезный вред вашему организму, хотя по отдельности эти продукты имеют очевидную пользу. Об этом пишут в Mirror.

В яйцах содержится много витаминов A, D, B12, белка и других полезных веществ, кофе же известен тем, что стимулирует и заряжает энергией из-за высокого содержания кофеина. Однако, по словам диетолога Прии Бансал, утреннее сочетание этих двух продуктов, которое довольно часто можно встретить у людей по всему миру, будет мешать усвоению важных микроэлементов. В кофе содержатся танины и полифенолы, блокирующие усвоение кальция и железа из яиц.

Эксперты советуют подождать хотя бы один час после завтрака с яйцами, а уже тогда пить кофе или черный чай. Так вы сможете избежать серьезных проблем с пищеварением, в частности, кислотного рефлюкса и изжоги. Как отмечается специалистами, оба продукта усиливают выработку желудочного сока.

Из-за кофе и яиц, соединенных в одном завтраке, может произойти обезвоживание организма, так как они отличаются мочегонными свойствами. Если вы все-таки не можете отказаться от такого завтрака, то хотя бы увеличьте количество воды, которую выпиваете утром. Да вы будете поддерживать водный баланс.

Учитывайте и то, что кофе влияет на усвоение некоторых лекарств, в частности, антацидов и антибиотиков. Когда она сочетается с яйцами, этот эффект еще больше усиливается и эффективность препаратов снижается.

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