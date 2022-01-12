Самый точный психологический тест из четырех вопросов: сочетание букв раскроет ваш тип личности

Тест на тип личности по Майерс-Бриггс (MBTI) был создан во время Второй мировой войны, чтобы помочь женщинам получить работу и заменить мужчин, которые отправились на фронт.

Ответив на несколько вопросов, женщины получили рекомендации, благодаря которым смогли найти наиболее подходящую для себя работу.

Некоторые западные компании до сих пор используют тест на тип личности по Майерс-Бриггс при подборе кандидатов на свои вакансии.

Предлагаем краткую версию этого теста, в которой всего четыре вопроса и два варианта ответа на каждый. Вот и все! Сочетание букв расскажет о вашем типе личности.

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1. Вы полностью истощены к концу сложной рабочей недели. Как собираетесь провести выходные?

Я позвоню своим друзьям - спрошу их о планах. Знаю, что открылся новый ресторан / в кинотеатрах идет хорошая комедия / в пейнтбольном клубе большие скидки. Мы должны выйти все вместе. - Е

Я останусь дома и отключу телефон. Посмотрю новую серию любимого телешоу, решу головоломку и приму теплую ванну с пенкой. - I

2. Какое из этих двух описаний вам подходит больше?

Самое главное для меня – то, что происходит здесь и сейчас. Я реально оцениваю ситуацию и обращаю внимание на детали. - S

Реальность скучна. Я люблю мечтать и мысленно проигрывать предстоящие события. Я больше полагаюсь на интуицию, чем на факты. - N

3. Вас пытается переманить конкурент нынешнего работодателя...

Как вы поступите, если зарплата в другой компании намного выше, но коллектив в нынешней отличный. Более того, начальник намекает вам на повышение. Какое решение вы предпримите?

Узнаю как можно больше о конкуренте, проконсультируюсь с HR-менеджером и составлю список преимуществ и недостатков вакансии. Взвешу все доводы и трезво оценю ситуацию. - Т

Прислушаюсь к своим чувствам, потому что всегда им следую. - F

4. До свадьбы ваших близких друзей осталось всего две недели. Как вы готовитесь к событию?

Прекрасно! Предпочитаю быть во всеоружии.- J

Зачем готовиться? Буду веселиться и получать удовольствие на вечеринке. Произнесу импровизированную свадебную речь. Лучшие вещи случаются спонтанно. - P

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Ответы теста

А теперь составьте сочетание букв, соответсвующих вашим ответам.

ESTJ - Менеджер

Практичный и последовательный: вы любите порядок во всем, действуете по плану и организовываете мероприятия сознанием дела. Но больше всего вам нравится убеждать людей в своей правоте и заставлять их думать так, как думаете вы. Вы трезво смотрите на жизнь, доверяете только фактам и своим глазам.

Вы открыты для общения, новых знакомств и времяпрепровождения на вечеринках. Никогда не забываете заботиться о близких и очень хорошо умеете выражать свою любовь.

ENTJ - Командир

Жизнь для вас – борьба и экстрим. Так вы познаете себя и других. Будучи рискованным и смелым, вы легко вдохновляетесь и начинаете множество проектов. При этом свои способности, как сильные, так и слабые, вы оцениваете вполне адекватно.

Хорошо чувствуете новые тенденции и открыты для идей. Мыслите позитивно, обожаете спорт и все, что с ним связано.

ESFJ - Учитель

Вы очень хорошо ладите с людьми и становитесь душой любой компании. Внимательны, заботливы и всегда готовы прийти на помощь, даже если приходится жертвовать личными интересами ради других.

При этом вы очень самостоятельны, как правило, ведете дела без посторонней помощи. Однако эмоциональная поддержка близких вам необходима, как воздух.

ESTP - Маршал

«Участие важнее победы» - это не о вас. Вы стремитесь достичь своих целей любыми способами, даже при помощи физической силы. Всегда придерживаетесь четкого плана, не терпите зависимости и компромиссов.

Вы прирожденный боец, очень активный и самоорганизованный. Сможете объективно оценить даже самую стрессовую ситуацию и быстро отреагировать.

ENFJ - Наставник

Вы эмоциональны и общительны. Обладаете богатой мимикой и всегда активно жестикулируете. Вы очень чутки к эмоциям других людей и можете заметить даже малейшую неискренность. Очень ревнивы и недоверчивы в любви.

Часто готовы к грядущим событиям из-за своей способности предчувствовать их заранее.

ENTP - Изобретатель

Генератор идей - это о вас. Всегда стремитесь создать что-то новое. Легко адаптируетесь к незнакомой среде и осваиваете различные методы работы.

Из-за нелюбви к традициям и рутине вы очень часто меняете профессиональные сферы и увлечения, становясь новатором и первооткрывателем. Важно, что вы можете не только выдавать новые идеи, но и вдохновлять других, претворяя в жизнь самые дерзкие мечты.

ESFP - Политик

Вы умеете профессионально оценивать возможности своего окружения и очень часто используете это умение для манипулирования людьми. В общении с окружающими вы в первую очередь руководствуетесь личными интересами. Однако всегда пытаетесь произвести впечатление на всех и создать образ рубахи-парня.

Вы твердо стоите на земле и не любите терять время попусту. Хотите быстрых результатов, не любите бюрократию и волокиту.

ENFP - Чемпион

Вы энергичны и любознательны, обладаете ярко выраженными творческими способностями. В вас сочетаются черты как интроверта, так и экстраверта, поэтому вы не только легко ладите с людьми, но и хорошо сопереживаете. Вы мудрый советчик.

Воспринимаете жизнь во всем ее многообразии. Обладаете богатым воображением и высоким IQ. Очень гармоничный человек, способный сохранять равновесие даже в очень быстро меняющихся условиях.

INFP - Целитель

Лирик и мечтатель, ваша внутренняя гармония и согласие с собой всегда на первом месте. Умеете предвидеть события и хорошо понимаете людей.

Вы любите наряжаться и стараетесь хорошо выглядеть при любых обстоятельствах. Не скупы, но частенько теряете чувство времени и реальности.

ISFP - Композитор

Вы находите радость в простых вещах, легко справляетесь с рутиной и монотонностью. Вам нравится чувствовать себя нужным, поэтому всегда приходите на помощь другим, но никогда не вторгаетесь в их зону комфорта. Вы терпеть не можете конфликтов, и всегда стремитесь развлечь и повеселить окружающих.

Вы очень практичный, заботливый, нежный, надежный и верный партнер. Принимаете этот мир таким, какой он есть, никогда не пытаясь лидировать и манипулировать другими.

INTP - Архитектор

Философ, не любите излишней экспрессивности. Всегда стремитесь к покою и комфорту. Вы очень осторожны при принятии решений, предпочитая анализировать и находить связи между прошлым, настоящим и будущим.

Вы очень чувствительны к изменениям и с трудом с ними справляетесь. Всегда пытаетесь собрать факты, мысли и идеи, и поэтому очень часто бываете напряжены.

INFJ - Советник

Вы прекрасно чувствуете людей и их отношения. Легко чувствуете настроение и скрытые таланты, поэтому люди часто обращаются к вам за советом. Вы очень ранимы и не выносите агрессии или отсутствия любви.

Ваша движущая сила – интуиция. Такой тип людей никогда не прекращает учиться, считая главным приоритетом саморазвитие. Познавая себя, вы помогаете другим.

INTJ - Вдохновитель

У вас богатейший внутренний мир. Там вы и черпаете свои невероятные идеи. Вы стремитесь к совершенству и хотите улучшить все и всех.

Однако вы испытываете некоторые трудности в отношениях с людьми, очень часто намеренно дистанцируетесь, чтобы продемонстрировать свою независимость. Вы правильно расставляете приоритеты и доверяете своей интуиции.

ISFJ - Защитник

Вы не переносите фальши и неискренности в отношениях. Легко вычисляете «чужих» и держитесь от них на расстоянии.

Вы наблюдательны и очень осторожны в словах и делах. Добры и заботливы, видите свою главную цель в том, чтобы помогать людям и делать их счастливее.

ISTP - Разнорабочий

Разнорабочий, как правило, имеет технический склад ума и любит мастерить. Вы не торопитесь с принятием решений и считаете, что лучше дважды взвесить, чем один раз ошибиться. Однако вы всегда укладываетесь в сроки и по натуре очень пунктуальны. Воспринимаете мир через чувства, и ваше мнение о происходящем вокруг вас очень объективно и конкретно. По натуре общительны, но уйдете от общения, как только почувствуете неискренность.

ISTJ - Инспектор

Вдумчивый, ответственный. Вы заслуживаете доверия, но никогда не принимаете вещи такими, какие они есть, всегда анализируя поступающую информацию. Вы не заинтересованы в длительном общении и предпочитаете официальный контакт дружескому. Вы нацелены на конечный результат.

Любите порядок, педант.

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