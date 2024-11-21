"Самый здоровый" завтрак, от которого лучше отказаться: что рекомендует невролог

Почему "здоровый" завтрак оказался не таким уж и здоровым

Правильная пища, диета, как известно, влияют не только на физическое здоровье, но и "играют решающую роль в здоровье мозга, влияя на когнитивные функции, настроение и общее психическое благополучие", — отмечает доктор медицины из Института неврологии Хакенсакского меридиана в Медицинский центр Университета Хакенсак Камала Вейгл.

Завтрак может помочь начать день с правильной ноги, улучшая концентрацию и когнитивные функции, а может, наоборот. Некоторые продукты, обычно попадающиеся в здоровых завтраках, по мнению доктора Вейгл, могут осложнить работу мозга утром и в течение дня. Более того, они могут иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья.

В то время как "здоровая диета, богатая клетчаткой и ферментированными продуктами, может способствовать здоровому микробиому кишечника, что может оказывать положительное воздействие на настроение и снижать тревожность". "Продукты, которые мы едим, могут влиять на выработку нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, регулирующие настроение и эмоции", – говорит доктор Вейгл.

Какой продукт лучше не есть на завтрак

Несмотря на популярность такого "здорового" завтрака как гранола, доктор Вейгл предлагает свести потребление гранолы к минимуму. "Хотя гранола может показаться полезным вариантом завтрака, его высокое содержание сахара, калорийность и вредные жиры делают ее пищей, которую следует употреблять в умеренных количествах или избегать", — говорит врач. Ежедневное употребление гранолы может повлечь за собой краткосрочные и долгосрочные проблемы с мозгом и общим здоровьем.

Почему нужно отказаться от употребления гранолы?

Она содержит большое количество сахара, которое хоть и поступает из кленового сиропа, сухофруктов и меда, но имеет негативные последствия. Обзор и метаанализ Nutrients 2023 г. доказывают, что чрезмерное долгосрочное потребление сахара может негативно повлиять на когнитивные функции.

А метаанализ 2020 года в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases показывает, что люди, потребляющие большое количество насыщенных жиров, а их также много в граноле, подвергаются большему риску инсульта. А еда без клетчатки с большой вероятностью может вызвать когнитивные нарушения, свидетельствуют исследования 2021 года.

"Диета с низким содержанием обработанных продуктов и добавленного сахара может помочь предотвратить прыжки и падение сахара в крови, которые могут ухудшить когнитивные функции", — отмечает специалист. "Хроническое воспаление может повредить клетки мозга и способствовать снижению когнитивных способностей".

Что нужно есть на завтрак

По словам доктора Вейгл, нужно потреблять продукты, богатые омегой-3 жирными кислотами, витаминами группы В, клетчаткой и антиоксидантами. Они могут поддерживать память, обучаемость и настроение, снижают риск других хронических проблем, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с пищеварением, которые могут повлиять на здоровье мозга.

Среди продуктов, рекомендованных врачом, потреблять на завтрак:

цельнозерновая овсянка,

греческий йогурт с ягодами,

яйца,

цельнозерновой тост с авокадо,

смузи.

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