"Счастливая" диета: как похудеть с помощью серотонина, рекомендации специалиста

Как считает доктор биологических наук, заведующая одной из самых больших в мире научных лабораторий, Джудит Вуртман — самый легкий способ похудеть, это удовлетворить свой мозг. Она придумала серотониновую диету. Что это такое и как ее придерживаться?

Джудит Вуртман занимается изучением женского здоровья и того, как разные диеты на него влияют. Вместе со своим коллегой она написала книгу "Сила серотониновой диеты", которая сегодня считается одним из основных манифестов нового здорового образа жизни. Что такое серотониновая диета, что можно есть и какие рекомендации дает автор.

Мы раньше рассказывали о японской диете на 14 дней, которая очень популярна среди японок.

Серотониновая диета: в чем ее смысл

Главный смысл состоит в том, чтобы радоваться жизни, иметь много энергии и при этом худеть. Для этого нужно "подружиться" со своим аппетитом. Джудит считает, что он не будет зашкаливать, если увеличить уровень серотонина. Это химический элемент, являющийся одним из нейротрансмиттеров мозга. Он отвечает за всевозможные процессы в нашем организме. В частности, за либидо, настроение и аппетит.

Когда падает уровень серотонина, человек чувствует приступ острого голода и хочется съесть что-то "сладкое" или "вкусное". И чем вреднее, тем лучше. Когда в мозге хронически мало серотонина, начинается депрессия. А вот когда он в норме, человек чувствует всю полноту жизни, даже если в последний раз он съел всего один салат шесть часов назад.

Серотониновая диета / Фото: pixabay.com

Некоторые врачи связывают ожирение по верхнему типу (когда жир скапливается в области талии и появляется большой живот) именно с нехваткой серотонина. За синтез серотонина в организме отвечает триптофан. Это аминокислота, которая содержится во многих продуктах, которые также богаты клетчаткой, белоком, сложными углеводами. Поэтому их часто называют медленными. Они долго перевариваются, не вызывая резкого скачка уровня глюкозы.

А пустые углеводы наоборот легко усваиваются. Снижают уровень серотонина строгие диеты, алкоголь и кофе.

На практике серотониновая диета означает, что можно есть любые продукты из цельного зерна, овес, бобовые, коричневый рис, морепродукты, индейку, финики, бананы, курагу, инжир, кунжут, разнообразные орехи, креветки, сладкий картофель, цветной капусту., помидоры, брокколи, темный шоколад (с содержанием какао не менее 85%).

Если хочется алкоголя, лучше выбирать красное сухое вино.

Такая диета, по словам Вуртмана, очень приятна, ведь нужно ограничивать себя совсем немного, можно есть пасту из тведих сортов, хлеб и другие вкусные продукты. Но очень важно сколько и когда.

Серотониновая диета: меню и другие рекомендации врача

Если вы чувствуете, что проголодались, вам помогут медленные углеводы. Лучше их не смешивать с белками, а подождать не менее 3 часов после приема углеводов. При этом в одной порции должно быть 4 г белков и не больше 3 г жиров.

Углеводы нужно есть в начале, а не в конце приема пищи. То есть, если у вас есть цельнозерновой хлеб, лучше съесть кусочек к основному блюду.

Белки ешьте на завтрак или на обед, а вот в конце дня лучше есть медленные углеводы (банан, кусочек темного шоколада, сухофрукты). Можно добавить к ужину совсем немного белка – например, приготовить пасту с креветками и спаржей. Серотонин поднимется и вам уже не захочется сладкого чая.

Серотониновый голод вызывается стрессом (особенно, если вы делаете несколько трудных дел одновременно). То есть, в такие моменты вам понадобится больше серотонина. Этого можно добиться, если находиться больше на солнце и почаще двигаться. В осенне-зимний период, когда мало солнечных дней, обязательно добавьте в рацион микроэлементы и витамины в таблетках. Особенно положительно влияют на нервную систему: витамины В6, В12, В5 и В8, хром, магний, селен, цинк, биотин и L-липоевая кислота.

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