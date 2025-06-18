Щавель полезен, но не для всех: кому противопоказано есть кисловатый листовой овощ

Кому нельзя есть щавель / © Pixabay

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Некоторым людям следует с осторожностью употреблять этот листовой овощ, ведь иногда он может даже навредить здоровью.

Щавель: польза для здоровья

Начать следует с полезных свойств щавеля. Ведь на самом деле он очень полезен. В нем содержится много витаминов, в частности А, Е, С, а еще минералы (железо, калий). Кроме того, в нем много клетчатки, а потому он способен поддерживать пищеварительную систему в здоровом состоянии.

Щавель помогает укрепить иммунитет, обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, а также оказывает очищающее действие. Именно поэтому это растение часто используют в фитотерапии при лечении воспаления верхних дыхательных путей.

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Растение задерживает процессы старения организма, помогает бороться со свободными радикалами, оказывает антиоксидантное действие. А еще этот листовой овощ используют для поддержания природной детоксикации. Он действует как мягкое мочегонное средство, чем выводит из организма лишние воды и токсины.

Почему употребление щавеля может быть вредным

В растении содержится очень большое количество щавелевой (оксаловой) кислоты. Именно поэтому к щавелевому супу добавляют вареные яйца. Благодаря высокому содержанию белка и полезных жиров они эту кислоту балансируют. Если в организме появится избыток щавелевой кислоты, то это создаст дополнительную нагрузку на почки.

Оксаловая (щавелевая) кислота — органическая кислота, которая содержится во многих различных растениях (шпинат, ревень, какао, свекла, арахис) и некоторых фруктах и ягодах. Она поддерживает тонус мышц и выводит из организма вредные вещества. Однако в большой дозе и при некоторых состояниях здоровья она может навредить. В частности:

образует в почках камни — в организме эта кислота связывается с кальцием, чем образует нерастворимые соли (оксалат кальция), которые могут оседать в почках и мочевыводящих путях (они являются наиболее распространенными почечными камнями, вызывают кровотечение, сильную боль, инфекции, а иногда и почечную недостаточность);

вымывает из организма кальций — поскольку она связывается с кальцием, то препятствует его усвоению, что может стать причиной дефицита минерала в организме, а это негативно влияет на здоровье зубов и костей;

раздражает желудочно-кишечный тракт — если употреблять щавель в больших количествах, кислота может вызвать раздражение слизистых горла, рта, желудка, пищевода, что проявится в появлении тошноты, изжоги, рвоты (даже с кровью) и т.п.;

влияет на усвояемость железа — хотя сам щавель содержит железо, однако щавелевая кислота может препятствовать его усвоению;

вызывает боль в суставах — отложение оксалатов может иногда вызывать боли в суставах.

Кому противопоказано есть щавель

Прежде всего, щавель противопоказан людям с мочекаменной болезнью и проблемами с почками. Он может способствовать образованию камней, поэтому после употребления часто усиливаются неприятные ощущения, частое посещение туалета, жжение или боль во время мочеиспускания, дискомфорт внизу живота.

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Не следует добавлять щавель к ежедневному рациону людям с подагрой. Это заболевание связано с нарушением обмена мочевой кислоты, а щавелевая кислота может ухудшать ваше состояние, ведь способствует ее накоплению в организме.

Не рекомендуется часто есть щавель людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно, если у вас гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ведь кислота может раздражать слизистую, вызывая боль, дискомфорт, изжогу.

Не стоит употреблять щавель людям со склонностью к аллергическим реакциям. Именно на это растение аллергия встречается редко, но все же никто не застрахован от отеков рта, сыпи, лихорадки, слезоточивости, рвоты.