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Щавель полезен, но не для всех: кому противопоказано есть кисловатый листовой овощ
Щавель уже давно известен украинцам своими полезными свойствами. Обычно мы готовим из него щавелевой суп. Однако, оказывается, он полезен далеко не для всех.
Некоторым людям следует с осторожностью употреблять этот листовой овощ, ведь иногда он может даже навредить здоровью.
Щавель: польза для здоровья
Начать следует с полезных свойств щавеля. Ведь на самом деле он очень полезен. В нем содержится много витаминов, в частности А, Е, С, а еще минералы (железо, калий). Кроме того, в нем много клетчатки, а потому он способен поддерживать пищеварительную систему в здоровом состоянии.
Щавель помогает укрепить иммунитет, обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, а также оказывает очищающее действие. Именно поэтому это растение часто используют в фитотерапии при лечении воспаления верхних дыхательных путей.
Растение задерживает процессы старения организма, помогает бороться со свободными радикалами, оказывает антиоксидантное действие. А еще этот листовой овощ используют для поддержания природной детоксикации. Он действует как мягкое мочегонное средство, чем выводит из организма лишние воды и токсины.
Почему употребление щавеля может быть вредным
В растении содержится очень большое количество щавелевой (оксаловой) кислоты. Именно поэтому к щавелевому супу добавляют вареные яйца. Благодаря высокому содержанию белка и полезных жиров они эту кислоту балансируют. Если в организме появится избыток щавелевой кислоты, то это создаст дополнительную нагрузку на почки.
Оксаловая (щавелевая) кислота — органическая кислота, которая содержится во многих различных растениях (шпинат, ревень, какао, свекла, арахис) и некоторых фруктах и ягодах. Она поддерживает тонус мышц и выводит из организма вредные вещества. Однако в большой дозе и при некоторых состояниях здоровья она может навредить. В частности:
образует в почках камни — в организме эта кислота связывается с кальцием, чем образует нерастворимые соли (оксалат кальция), которые могут оседать в почках и мочевыводящих путях (они являются наиболее распространенными почечными камнями, вызывают кровотечение, сильную боль, инфекции, а иногда и почечную недостаточность);
вымывает из организма кальций — поскольку она связывается с кальцием, то препятствует его усвоению, что может стать причиной дефицита минерала в организме, а это негативно влияет на здоровье зубов и костей;
раздражает желудочно-кишечный тракт — если употреблять щавель в больших количествах, кислота может вызвать раздражение слизистых горла, рта, желудка, пищевода, что проявится в появлении тошноты, изжоги, рвоты (даже с кровью) и т.п.;
влияет на усвояемость железа — хотя сам щавель содержит железо, однако щавелевая кислота может препятствовать его усвоению;
вызывает боль в суставах — отложение оксалатов может иногда вызывать боли в суставах.
Кому противопоказано есть щавель
Прежде всего, щавель противопоказан людям с мочекаменной болезнью и проблемами с почками. Он может способствовать образованию камней, поэтому после употребления часто усиливаются неприятные ощущения, частое посещение туалета, жжение или боль во время мочеиспускания, дискомфорт внизу живота.
Не следует добавлять щавель к ежедневному рациону людям с подагрой. Это заболевание связано с нарушением обмена мочевой кислоты, а щавелевая кислота может ухудшать ваше состояние, ведь способствует ее накоплению в организме.
Не рекомендуется часто есть щавель людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно, если у вас гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ведь кислота может раздражать слизистую, вызывая боль, дискомфорт, изжогу.
Не стоит употреблять щавель людям со склонностью к аллергическим реакциям. Именно на это растение аллергия встречается редко, но все же никто не застрахован от отеков рта, сыпи, лихорадки, слезоточивости, рвоты.