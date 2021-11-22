Секрет долголетия: повседневные привычки, продлевающие жизнь

Специалисты рекомендуют не злоупотреблять сахаром.

Британские ученые назвали три повседневных привычки, которые способны снизить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь.

Об этом пишет издание Daily Express.

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В первую очередь, ученые рекомендовали не злоупотреблять сахаром. Его высокое потребление может вызвать возрастные заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратить нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья.

Доктор Дэвид Синклер посоветовал принимать по 1000 мг антиоксиданта ресвератрола. Он содержится, в частности, в красном вине и других продуктах и считается естественным помощником замедления процесса старения. Кроме того, он помогает в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением.

Кроме того, ученые рекомендовали принимать витамин D, поскольку его уровень содержания в организме обратно пропорционален риску смерти. Он продлевает жизнь и снижает риск возрастных заболеваний. Организм вырабатывает его при попадании прямых солнечных лучей на кожу. Однако в период с октября по март люди не получают его в достаточном количестве, поэтому его нужно принимать в виде таблеток.

Ранее диетологи из США назвали способы что и как правильно пить, чтобы не набрать лишний вес.

А новое исследование китайских ученых показало, что употребление двух чашек кофе и чая в день может на треть снизить риск инсульта и деменции.

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