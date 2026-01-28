Секрет здорового сна: выпейте этот сок перед сном и забудьте о бессоннице

Как быстро заснуть вечером / © pexels.com

Среди простых естественных способов поддержания сна эксперты выделяют один напиток: терпкий вишневый сок (сорт Montmorency и другие кислые сорта). Именно он имеет наиболее убедительные исследования среди фруктовых соков по улучшению качества сна.

Симптомы нарушений сна

Проблемы с засыпанием проявляются не только «долго не могу выключить мысли»:

частые ночные пробуждения;

утреннее пробуждение без ощущения отдыха;

поверхностный сон, после которого тяжело собраться;

дневная сонливость и чувство разбитости.

Главный регулятор сна — мелатонин, который производится вечером при тьме и снижается до утра. Свет экранов, яркое освещение и нерегулярный режим могут сдвинуть внутренние часы и отсрочить сон.

Вишневый сок и сон

Речь идет о кислом или терпком вишневом секе:

пастеризованный 100% сок без сахара;

концентрат, разбавленный водой;

морс из терпкой вишни без подсластителя.

Именно терпкая вишня содержит вещества, стабильно поддерживающие механизмы засыпания. Сладкие сорта тоже полезны, но их влияние на сон менее исследовано.

Как это работает

Мелатонин — сок содержит небольшие его количества. Он не заменяет таблетку, но помогает внутренним часам синхронизироваться и легче перейти в сон.

Триптофан и серотонин — вишня поддерживает выработку серотонина, из которого образуется мелатонин, благодаря биоактивным соединениям.

Полифенолы — антоцианы в терпкой вишне обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить ночные пробуждения и способствуют восстановлению после физической нагрузки.

Научные исследования показывают, что регулярное употребление терпкого вишневого сока в течение 1–2 недель может:

немного увеличить продолжительность сна;

повысить эффективность ночного отдыха;

улучшить субъективное чувство отдыха.

Как пить

Время: за 1–2 часа до сна.

Порция: 150-250 мл сока без сахара; концентрат — по инструкции производителя.

Продолжительность: оценивайте эффект через 7–14 дней. Если изменений нет — ищите другие причины бессонницы.

Выбор продукта: простой состав без сахара и ароматизаторов; для чувствительного желудка разбавляйте водой.

Кому следует быть осторожным

Сахарный диабет, инсулинорезистентность — согласуйте прием с врачом.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — кислые соки могут провоцировать изжогу; можно сместить время приема или выбрать альтернативу.

Лекарство — антикоагулянты, антидепрессанты и седативные средства: сок может быть только дополнительным элементом, а не заменой лечения.

Альтернативы: теплое молоко, ромашковый или мелиссовый настой — мягкие фитосредства, помогающие расслабиться и облегчающие засыпание, но не заменяющие лечение бессонницы.