- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 2 мин
Секрет здорового сна: выпейте этот сок перед сном и забудьте о бессоннице
Проблемы со сном редко возникают «из ничего». Обычно их провоцируют нарушенный режим, поздние перекусы, избыток кофеина, вечерние экраны и стресс. Поэтому организму сложнее настроить ночное восстановление, а выработка мелатонина — «включающего» сон гормона может опаздывать.
Среди простых естественных способов поддержания сна эксперты выделяют один напиток: терпкий вишневый сок (сорт Montmorency и другие кислые сорта). Именно он имеет наиболее убедительные исследования среди фруктовых соков по улучшению качества сна.
Симптомы нарушений сна
Проблемы с засыпанием проявляются не только «долго не могу выключить мысли»:
частые ночные пробуждения;
утреннее пробуждение без ощущения отдыха;
поверхностный сон, после которого тяжело собраться;
дневная сонливость и чувство разбитости.
Главный регулятор сна — мелатонин, который производится вечером при тьме и снижается до утра. Свет экранов, яркое освещение и нерегулярный режим могут сдвинуть внутренние часы и отсрочить сон.
Вишневый сок и сон
Речь идет о кислом или терпком вишневом секе:
пастеризованный 100% сок без сахара;
концентрат, разбавленный водой;
морс из терпкой вишни без подсластителя.
Именно терпкая вишня содержит вещества, стабильно поддерживающие механизмы засыпания. Сладкие сорта тоже полезны, но их влияние на сон менее исследовано.
Как это работает
Мелатонин — сок содержит небольшие его количества. Он не заменяет таблетку, но помогает внутренним часам синхронизироваться и легче перейти в сон.
Триптофан и серотонин — вишня поддерживает выработку серотонина, из которого образуется мелатонин, благодаря биоактивным соединениям.
Полифенолы — антоцианы в терпкой вишне обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить ночные пробуждения и способствуют восстановлению после физической нагрузки.
Научные исследования показывают, что регулярное употребление терпкого вишневого сока в течение 1–2 недель может:
немного увеличить продолжительность сна;
повысить эффективность ночного отдыха;
улучшить субъективное чувство отдыха.
Как пить
Время: за 1–2 часа до сна.
Порция: 150-250 мл сока без сахара; концентрат — по инструкции производителя.
Продолжительность: оценивайте эффект через 7–14 дней. Если изменений нет — ищите другие причины бессонницы.
Выбор продукта: простой состав без сахара и ароматизаторов; для чувствительного желудка разбавляйте водой.
Кому следует быть осторожным
Сахарный диабет, инсулинорезистентность — согласуйте прием с врачом.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — кислые соки могут провоцировать изжогу; можно сместить время приема или выбрать альтернативу.
Лекарство — антикоагулянты, антидепрессанты и седативные средства: сок может быть только дополнительным элементом, а не заменой лечения.
Альтернативы: теплое молоко, ромашковый или мелиссовый настой — мягкие фитосредства, помогающие расслабиться и облегчающие засыпание, но не заменяющие лечение бессонницы.