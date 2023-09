Секретные способы, которые за месяц помогут уменьшить талию

Талия, бедра, живот – это всегда наиболее проблемные зоны для каждой женщины. Чтобы похудеть в проблемных зонах, следует придерживаться определенных правил.

Поднимите свой NEAT

NEAT означает термогенез активности без упражнений. По сути, это необычный способ описать все калории, которые вы сжигаете, занимаясь деятельностью, не связанной с физическими упражнениями, например, прогуливаясь по офису или наводя порядок в доме. Ежедневное увеличение NEAT способствует здоровому контролю веса и помогает предотвратить ожирение.

Ешьте овощи

Овощи просто необходимы, если вы хотите сделать талию тоньше. Насыщенные клетчаткой, они помогают вам чувствовать сытость, регулируют уровень сахара в крови и сдерживают тягу к сладкому.

Ограничьте употребление алкоголя

Алкоголь может повысить аппетит и снизить скованность, повышая вероятность выбора нездоровой пищи. Наслаждайтесь алкоголем в умеренном количестве, чтобы держать размер своей талии под контролем.

Силовые тренировки

Наращивание мышечной массы является ключевым моментом в потере веса, поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем жир, даже когда ваше тело отдыхает. Кроме того, силовые упражнения, ориентированные на корпус, могут помочь сформировать область талии.

