Секреты долголетия: 8 продуктов, которые каждый день едят японские долгожители

Ни для кого не будет открытием, что для долгой и полноценной жизни важно правильно питаться. Доказательством этого могут служить сознательно и целенаправленно питающиеся японские долгожители.

Эксперт и сертифицированный диетолог Мичико Томиока рассказала, какие восемь продуктов она всегда хранит на кухне и ест их каждый день для долгой и счастливой жизни.

Матча

Так же как и родственники долгожители диетолога, Мичик начинает каждый свой день с матча. Этот чай имеет много преимуществ для здоровья, содержит много витамина С, витамина В, клетчатки и белок, а также противовоспалительные и противовоспалительные полифенолы — природные соединения с высоким содержанием антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения.

Начиная со старших классов школы, каждое утро она практикует традиционную японскую чайную церемонию приготовления зеленого чая "чадо", проводя медитацию с матчей.

Ферментированные продукты

Значительной популярностью в Японии пользуются ферментированные продукты: мисо — это ферментированная соевая паста, часто используемая в супе, натто — ферментированные соевые бобы и нукадзуке — ферментированные овощи, маринованные в рисовых отрубях. В каждом регионе Японии есть уникальные виды мисо и маринованные огурцы, в зависимости от погоды, урожая, культуры и образа жизни.

Ферментированные продукты, богатые пробиотиками, помогают пищеварению и усвоению и могут снизить риск воспаления.

Морские водоросли

Морских водорослей, известных как кайсо, в Японии можно найти во многих блюдах и закусках. Можно с уверенностью сказать, что японцы потребляют их во время каждого приема пищи.

Этот ароматный и экологически чистый продукт приносит много пользы для здоровья. В нем мало калорий и много клетчатки, он также содержит разнообразные минералы и витамины, включая йод, железо, калий, магний, витамин B12 и омега-3 жирные кислоты.

Как отмечает Мичик Томиока, у нее на кухне всегда есть от пяти до десяти видов водорослей. Все они имеют разные вкусы и кулинарное использование.

Бобы

Соевые бобы - вкусная и доступная ежедневная пища, которую японцы потребляют с минимальной обработкой. Кухня Мичико не обходится без соевого порошка, "эдамаме", "кинако", несладкого соевого молока и, конечно, домашнего мисо. Соевые бобы содержат много клетчатки, витаминов группы В, калия и полезных полифенолов, таких как изофлавон.

Любит диетология и красную фасоль или "азуки". Она также богата полифенолами, клетчаткой, калием, белком, витаминами группы В — все они могут помочь предотвратить воспаление. Красную фасоль часто можно найти в супах и десертах, таких как "вагаши", которые часто подают с зеленым чаем.

Тофу

Тофу содержит белок, как мясо и молочные продукты, но без холестерина. Это довольно универсальный продукт, который можно использовать во многих разных блюдах.

В течение недели диетология использует его для приготовления гамбургера, в варениках, с овощами в жареном рисе, в супе, в веганском карри, в хумусе, как гарнир, в заправках для салатов и соусах и даже в качестве десерта.

Кунжут

По словам Мичико "Семена кунжута — мой кулинарный супергерой!" Жареные коричневые или черные семена кунжута для нее являются основным продуктом кухни. Обычно она обжаривает овощи и жареный рис с молотыми семенами кунжута или пастой вместо масла, чтобы получить все преимущества.

В семенах кунжута много витаминов B и E, белка, клетчатки и минералов, таких как магний, кальций, они содержат фитостеролы, которые помогают контролировать уровень холестерина.

Грибы шиитаке

Шиитаке является основным ингредиентом многих японских блюд. Гриб содержит много белка, витаминов D и B, лентинан, полисахарид, помогающий бороться с воспалениями.

Мичико использую сушеные шиитаке для приготовления бульона для супа с морскими водорослями, для приготовления супа мисо, заправок, уксуса, карри – везде.

Имбирь

Не только в Японии, но и во всем мире известно о полезных свойствах имбиря. Он улучшает иммунитет, обмен веществ. По словам диетологии, она часто использует его для лечения расстройства желудка и облегчения простуды. В детстве одним из ее любимых блюд были мамины маринованные сливы с имбирем и красными солеными огурцами шисо. И круглый год, чтобы сражаться с болезнями, она регулярно пьет имбирный чай.

Кроме того, имбирь усиливает вкус блюд и защищает пищу от порчи.

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