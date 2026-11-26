Секреты долголетия

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Что важнее для долгой и здоровой жизни — правильное питание или физическая активность? Этот вопрос давно интересует ученых, ведь обе привычки играют немаловажную роль в поддержании здоровья и профилактике хронических заболеваний. В то же время исследователи продолжают изучать, как рацион и движение влияют на продолжительность жизни и может ли один из этих факторов компенсировать недостаток другого.

Недавно американские ученые проанализировали результаты многочисленных исследований, связанных с питанием, физической активностью и риском преждевременной смерти. Их работа, опубликованная в журнале Mayo Clinic Proceedings, позволяет по-новому взглянуть на привычные рекомендации по здоровому образу жизни.

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Что ученые выяснили о влиянии движения и питания на долголетие

Исследователи Гленн Гессер из Университета штата Аризона и Роберт Саллис из медицинского центра Kaiser Permanente проанализировали результаты предыдущих научных работ, посвященных питанию, физической активности, выносливости и риску преждевременной смерти.

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Ученые сравнивали, насколько качество питания, уровень физической активности и кардиореспираторная выносливость связаны с риском смерти по разным причинам. Кардиореспираторная выносливость — это способность сердца, легких и кровеносной системы обеспечивать организм кислородом во время длительной физической нагрузки.

Проанализировав результаты предыдущих исследований, ученые пришли к выводу, что недостаточная физическая активность сильнее связана с риском преждевременной смерти, чем несбалансированное питание. В то же время, регулярное движение и хорошая физическая выносливость ассоциируются со значительным снижением этого риска, чем только соблюдение здорового рациона. Авторы отмечают, что эти выводы не умаляют важности правильного питания.

Что сильнее сокращает жизнь — малоподвижность или неправильное питание

Как свидетельствуют другие исследования, у людей с наименее здоровым рационом риск смерти примерно на 3–20% выше, чем у тех, кто питался более качественно. Речь шла, в частности, о рационе с большим количеством ультраобработанных продуктов, красного и переработанного мяса, сладостей и жареной пищи.

Среди людей, которые почти весь день проводили сидя и практически не занимались физической активностью, риск смерти был на 46–163% и выше по сравнению с активными участниками соответствующих исследований.

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Соблюдение здорового рациона связывалось со снижением риска смерти на 4–23%. В то же время среди людей, проходивших примерно 11–16 тысяч шагов в день, этот риск был на 45–67% ниже, чем среди тех, кто делал всего 2–5 тысяч шагов. А участники с высокой кардиореспираторной выносливостью имели на 41–53% более низкий риск смерти по сравнению с наименее выносливыми.

Таким образом, результаты рассмотренных исследований указывают на более сильную связь регулярной физической активности и хорошую выносливость с долголетием.

В то же время авторы обзора отмечают, что большинство проанализированных работ были наблюдательными. Это означает, что они позволяют выявить связь между образом жизни и смертностью, но не доказывают непосредственной причинно-следственной зависимости.

Ученые также подчеркивают, что физическая активность не заменяет сбалансированный рацион. Для поддержания здоровья важны оба фактора, хотя в проанализированных работах само движение и физическая выносливость продемонстрировали более сильную связь со снижением риска преждевременной смерти.

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Сколько нужно ходить каждый день, чтобы снизить риск преждевременной смерти

Одним из наиболее интересных результатов обзора стали данные о связи между ежедневным количеством шагов и продолжительностью жизни.

В исследованиях, которые анализировали авторы, люди, проходившие примерно 11–16 тысяч шагов в день, имели на 45–67% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто делал всего 2–5 тысяч шагов.

Даже относительно небольшое увеличение физической активности может иметь значение. В частности, в обзоре приведены результаты исследований, в которых дополнительные 2 тысячи шагов в день среди малоподвижных людей были связаны со снижением риска смерти примерно на 25–50%.

Положительная связь наблюдалась и в исследованиях, посвященных увеличению ежедневной двигательной активности всего на несколько минут.

Однако это не означает, что каждому человеку обязательно нужно проходить 16 тысяч шагов каждый день. Уровень нагрузки должен соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовке.

Особенно важно, что пользу может приносить не только спорт, но и обычная повседневная активность, прогулки, велосипедные поездки, танцы, подъем по лестнице или работа в саду.

Почему физическая активность столь важна для долголетия

Регулярное движение оказывает влияние сразу на несколько систем организма. Он помогает поддерживать работу сердца и сосудов, контролировать АД, улучшать чувствительность к инсулину и поддерживать мышечную силу.

Кроме того, физическая активность способствует сохранению подвижности, равновесия и самостоятельности в старшем возрасте.

Физическая активность также может оказывать положительное влияние на психическое здоровье, в частности помогать уменьшать симптомы тревоги и депрессии.

При этом важны не только интенсивные тренировки. Для человека, который большую часть дня проводит сидя, даже постепенное увеличение количества прогулок может оказаться полезным изменением.

Можно ли компенсировать неправильное питание физическими нагрузками

Несмотря на преимущества движения, отказываться от здорового питания не стоит.

Физические упражнения полностью нейтрализуют отрицательные последствия несбалансированного рациона. Более того, другие исследования свидетельствуют, что лучшие результаты наблюдаются среди людей, сочетающих физическую активность со здоровым питанием.

Например, в исследовании EPIC-Norfolk ученые наблюдали за 9349 взрослыми от 40 до 79 лет. Медианная продолжительность дальнейшего наблюдения составила 18,8 лет.

Оказалось, что участники, длительное время поддерживавшие высокий уровень физической активности и качественное питание, имели на 22% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто оставался малоподвижным и питался несбалансированно.

Среди людей, улучшивших обе привычки, риск был ниже примерно на 40% по сравнению с участниками, сохраняющими низкие показатели активности и качества рациона.

Сколько физической активности нужно для здорового долголетия

По рекомендациям ВОЗ, взрослым от 18 до 64 лет желательно еженедельно уделять:

150–300 минут физической активности умеренной интенсивности, например, быстрой ходьбе;

или 75–150 минут интенсивной нагрузкой, в том числе бега;

или сочетать умеренную и интенсивную активность.

Кроме того, не менее двух раз в неделю рекомендуется выполнять упражнения для укрепления мышц.

Людям старше 65 лет также важно уделять внимание упражнениям на равновесие, координацию и поддержание мышечной силы. Это помогает снижать риск падений и дольше сохранять самостоятельность.

Если человек раньше почти не занимался физической активностью, начинать следует постепенно. Даже короткие прогулки могут оказаться полезными, а нагрузку можно увеличивать в соответствии с самочувствием.

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний, существенных ограничений подвижности или других хронических заболеваний интенсивность занятий нужно согласовать с врачом.

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