Секреты долголетия: какой напиток ежедневно пьют долгожители "голубых зон"

Жительница Японии Мичико Тамиока, диетолог, эксперт по долголетию, родившаяся в Наре в окружении чайных полей и с детства знакомая со всеми нюансами чаепития, рассказала, какой напиток она советует пить всем для молодости.

По ее словам, "напиток номер один" для увеличения долголетия — это матча, и она пьет его каждый день. Научили пить матч Мичико Тамиоку ее 99-летняя тетя и 98-летний наставник.

Польза матчи

Матча содержит витамины А, С и К, клетчатку, протеин и аминокислоту l-теанин, который, как было доказано, уменьшает стресс, помогает улучшить сон, улучшает когнитивные функции.

Матча содержит ценные полифенолы – природные растительные соединения с высоким содержанием антиоксидантов, которые могут помочь бороться с болезнями и воспалениями.

Исследования показали, что матч может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье кишечника.

Как заваривает матч Мичико Тамиока

День Мичико Тамиоки начинается с молитвы. Затем она готовит матч для себя и сына, прежде чем он пойдет работать. Ежедневный ритуал чаепития матчей наполняет японку, по ее словам, чувством покоя и продлевает жизнь.

"Я кипячу примерно 60 граммов воды. Затем наливаю пол стакана горячей воды в свою миску для матча и с помощью часена (бамбукового венчика для чая) несколько раз вращаю в воде, чтобы очистить инструменты. После этого я сливаю воду, а затем вытираю все чистой тряпкой или бумажным полотенцем".

С помощью традиционной бамбуковой ложки для чая Мичик отмеряет два грамма матча и высыпает в миску для матчи. Медленно заливает порошок примерно 60 мл горячей воды и наслаждается появляющимся ароматом.

Левой рукой держа миску для матча, сбивает напиток венчиком примерно 20 секунд, следя за тем, чтобы часен был в вертикальном положении.

Летом диетология может добавить к напитку колотого льда.

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