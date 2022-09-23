Секреты долголетия китайцев, которые следует позаимствовать

В течение многих веков в Китае искали рецепты вечной жизни и молодости, долголетия и красоты для императорских семейств. Эти секреты передаются из поколения в поколение. Рассказываем о них в материале ТСН.ua

Китайские ученые считают, что основа здоровья в пожилом возрасте закладывается у мужчин в период от 30 до 50 лет, у женщин - в период с 40 до 60 лет. Поэтому самым важным, по их мнению, вести здоровый образ жизни после 40 лет. Делимся основными рекомендациями и секретами долголетия китайских ученых.

Питание

Рацион китайцев богат продуктами из сои и бобов, овощами, рыбой, грибами и водорослями. Питательные вещества, содержащиеся в сое, снижают уровень холестерина и сахара в крови, нормализуют давление, способствуют похудению и предотвращают остеопороз. Овощи снабжают организм необходимыми минеральными веществами, витаминами и антиоксидантами. При этом большинство овощей имеют низкий гликемический индекс. Потребляя рыбу, они получают высококачественный белок и полезные жиры, витамины А, В2, железо, цинк и другие микроэлементы. Черные деревянные грибы предотвращают образование тромбов, а шиитаке снижают уровень холестерина.

Китайские ученые рекомендуют:

Употреблять меньше соленого. Это вещество, хоть и нужно для нормального функционирования внутренних органов, но организм человека обычно просто перенасыщен им. Излишки соли накапливаются и приносят невосполнимый вред здоровью. Чтобы компенсировать эти излишки необходимо в 5-7 раз увеличить потребление свежих овощей и фруктов, а также пить минеральные воды.

Употребляйте продукты максимально свежими. Просроченные продукты есть нельзя ни в коем случае.

Не употребляйте легко окисляющиеся жиры. Они содержатся, например, в масле, которое остается после жарки. Подобные жиры содержатся в копченом мясе и рыбе, просроченных кондитерских изделиях, некоторых видах лапши.

Никогда не готовьте продукты в кипящем масле, оно выделяет особо опасные вещества – например, бутадиен, способствующий быстрому преждевременному старению организма.

Профессор традиционной китайской медицины Ли Цзюньи советует придерживаться правил «Трех больше и трех меньше»: есть меньше жирной, соленой и сладкой пищи и употреблять в пищу больше фруктов, злаковых и воды.

Физическая активность

Многие китайцы начинают свое утро с дыхательной гимнастики цигун, вечером играют в бадминтон или настольный теннис. Даже спокойная ходьба от 10 до 20 минут в день может улучшить кровообращение и, как следствие, общее самочувствие. Ежедневные физические упражнения в течение 30 минут способствуют повышению иммунитета и накоплению энергии ян в организме.

Иглорефлексотерапия

Китайская народная медицина считает, что внутренние органы человека связаны с внешней средой и между собой посредством меридианов, по которым движется энергия ци. А болезни, по мнению китайских медиков, возникают именно из-за нарушения циркуляции этой энергии в организме. Восстановить ее течение помогает иглорефлексотерапия. Поэтому в Китае широко распространена превентивная иглорефлексотерапия для профилактики инсульта, сезонных простудных заболеваний, повышения иммунитета и замедления процессов старения.

Уход за ногами

Народная китайская мудрость гласит, что чтобы "защитить дерево необходимо защитить его корни". Именно поэтому китайцы тщательно ухаживают за ногами. По мнению китайских ученые утверждают, что на стопах находится более 60 акупунктурных точек, которые тесно связаны с внутренними органами. Если делать простейшие ножные ванны каждый вечер и растирать подошвы и пальцы стоп, можно улучшить кровообращение и расслабить мышцы.

Расчесывание волос

На голове также много иглоукалывающих точек, поэтому, расчесывая волосы, массируя кожу головы, можно облегчить боль и даже улучшить зрение. Китайцы растирают кожу головы руками, пока она не станет розовой обычно утром и вечером. Массаж кожи головы улучшает приток крови к мозгу, повышает способность мыслить и запоминать, а также улучшает состояние волосяных фолликулов.

Баланс труда и отдыха

Китайцы считают, что существует тесная связь между долгой жизнью и разумным ежедневным планированием труда и отдыха. Глубокий здоровый сон помогает накапливать энергию, восстанавливает силы. Чрезмерный объем работы способствует появлению бессонницы. Возникает замкнутый круг - хроническая усталость, отсутствие сна, нарушение трудоспособности, болезнь. Поэтому, как говорит китайская пословица, нужен баланс — "днем — мысли, а ночью — сны".

Позитивная жизненная позиция

Современный образ жизни немыслим без стрессовых ситуаций. Китайцы пытаются избегать стрессов — он способствует выработке кортизола — гормона, что еще называется "гормоном смерти", разрушающим структуры клеток организма.

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