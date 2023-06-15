Секреты долголетия: перечень продуктов, которые, как показал эксперимент, уменьшают биологический возраст

Как за 8 недель, группа женщин снизила свой биологический возраст в среднем почти на 5 лет.

Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого показали, как изменение образа жизни, потребление определенных продуктов может замедлить старение.

Как проводился эксперимент

В исследовании участвовали шесть женщин в возрасте от 46 до 65 лет.

В течение 2 месяцев они выполняли рекомендации врачей по питанию, режиму сна, физическим упражнениям и отдыху.

После двух месяцев эксперимента анализ крови участниц показал, что у пяти из шести женщин биологический возраст стал ниже. Некоторые женщины помолодели всего лишь на 1 год, а некоторые – на 11 лет. В среднем возраст женщин сократился на 4,6 лет.

Следует отметить, что ни одна из участниц эксперимента не выполнила все условия эксперимента.

Какие продукты употребляли участницы в эксперименте: подробный перечень

В ходе эксперимента участники ежедневно употребляли следующие продукты:

2 чашки темно-листовой зелени (например, шпината или руколу),

2 чашки крестоцветных овощей (к ним относятся капуста, редис, редька, репа),

3 чашки цветных овощей,

четверть чашки тыквенных семян,

четверть чашки семян подсолнечника,

две свеклы,

печень,

яйца -- от 5 до 10 штук в неделю.

Кроме того, испытуемых просили ежедневно употреблять две порции продуктов, контролирующих экспрессию генов (адаптогенов для метилирования ДНК).

Одна такая порция включает:

пол чашки ягод, преимущественно диких,

2 средних зубчика чеснока,

2 чашки зеленого чая, заваренного в течение 10 минут,

3 чашки чая улун, заваренного в течение 10 минут,

половину чайной ложки розмарина,

половину чайной ложки куркумы.

Кроме того, ежедневно нужно было:

употреблять 2 капсулы пробиотиков, 2 порции фитонутриентов — специальных добавок, изготовленных из зелени, овощей, морских водорослей, пробиотиков и пищеварительных ферментов,

выпивать 8 стаканов воды,

не менее 30 минут в день уделять физическим упражнениям,

регулярно заниматься дыхательными упражнениями,

спать не менее семи часов;

выдерживать 12 часов без потребления пищи после последнего приема.

Как признались участницы эксперимента, ни одна из них не смогла строго придерживаться всех рекомендаций в течение двух месяцев. Однако уменьшение биологического возраста наблюдалось даже у тех, кто придерживался рекомендаций 82% времени.

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