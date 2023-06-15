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Секреты долголетия: перечень продуктов, которые, как показал эксперимент, уменьшают биологический возраст

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Секреты долголетия: перечень продуктов, которые, как показал эксперимент, уменьшают биологический возраст

Как замедлить старение

Как за 8 недель, группа женщин снизила свой биологический возраст в среднем почти на 5 лет.

Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого показали, как изменение образа жизни, потребление определенных продуктов может замедлить старение.

Как проводился эксперимент

В исследовании участвовали шесть женщин в возрасте от 46 до 65 лет.

В течение 2 месяцев они выполняли рекомендации врачей по питанию, режиму сна, физическим упражнениям и отдыху.

После двух месяцев эксперимента анализ крови участниц показал, что у пяти из шести женщин биологический возраст стал ниже. Некоторые женщины помолодели всего лишь на 1 год, а некоторые – на 11 лет. В среднем возраст женщин сократился на 4,6 лет.

Следует отметить, что ни одна из участниц эксперимента не выполнила все условия эксперимента.

Какие продукты употребляли участницы в эксперименте: подробный перечень

В ходе эксперимента участники ежедневно употребляли следующие продукты:

  • 2 чашки темно-листовой зелени (например, шпината или руколу),
  • 2 чашки крестоцветных овощей (к ним относятся капуста, редис, редька, репа),
  • 3 чашки цветных овощей,
  • четверть чашки тыквенных семян,
  • четверть чашки семян подсолнечника,
  • две свеклы,
  • печень,
  • яйца -- от 5 до 10 штук в неделю.

Кроме того, испытуемых просили ежедневно употреблять две порции продуктов, контролирующих экспрессию генов (адаптогенов для метилирования ДНК).

Одна такая порция включает:

  • пол чашки ягод, преимущественно диких,
  • 2 средних зубчика чеснока,
  • 2 чашки зеленого чая, заваренного в течение 10 минут,
  • 3 чашки чая улун, заваренного в течение 10 минут,
  • половину чайной ложки розмарина,
  • половину чайной ложки куркумы.

Кроме того, ежедневно нужно было:

  • употреблять 2 капсулы пробиотиков, 2 порции фитонутриентов — специальных добавок, изготовленных из зелени, овощей, морских водорослей, пробиотиков и пищеварительных ферментов,
  • выпивать 8 стаканов воды,
  • не менее 30 минут в день уделять физическим упражнениям,
  • регулярно заниматься дыхательными упражнениями,
  • спать не менее семи часов;
  • выдерживать 12 часов без потребления пищи после последнего приема.

Как признались участницы эксперимента, ни одна из них не смогла строго придерживаться всех рекомендаций в течение двух месяцев. Однако уменьшение биологического возраста наблюдалось даже у тех, кто придерживался рекомендаций 82% времени.

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Дата публикации
Просмотры
344
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