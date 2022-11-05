Секреты долголетия: продукты, которые каждый день потреблял самый старый человек в мире

Британская компания Eden's Gate для выяснения условий долголетия исследовала рацион самых старых людей в истории человечества. Для этого ученые изучали диету шести человек, доживших до возраста более 100 лет.

Исследователи установили, что определенный ежедневный рацион, движение, наличие или отсутствие стрессовых ситуаций, социально-экономический статус повлияли на продолжительность жизни этих долгожителей.

Среди всех испытуемых была самая старая (зарегистрированная) в истории женщина, родившаяся во Франции — Жанна Луиза Кальман. Эта женщина умерла в 1997 году, прожив 122 года и остается единственным человеком прожившим более 120 лет. До сих пор достоверно неизвестно, действительно ли Кальман прожила именно так долго. Выдвигались гипотезы, что это мошенничество. Но даже если да, то женщина, которая выдавала себя за Кальман, прожила до 99 лет. Официально считается, что Луиза Кальман остается самым старым человеком в истории.

Когда ее спросили о секрете долголетия, она назвала три продукта, которые употребляла почти каждый день.

Какие продукты употребляла Луиза Кальман

После каждого приема пищи, как рассказала Кальман, к 116 годам она употребляла черный шоколад. И, наверное, не зря. Результаты исследования, опубликованного в Antioxidants & Redox Signaling Journal доказывают, что шоколад полезен для сердца, помогает бороться с раком и инфекционными заболеваниями благодаря своим свойствам, стимулирующим иммунитет, также улучшает метаболизм. Употребление шоколада оказывает положительное влияние и на психологическое состояние.

Темный шоколад содержит мощные антиоксиданты, способствующие улучшению общего здоровья, при умеренном употреблении – помогают уменьшить воспаление, регулируют кровяное давление, улучшают работу мозга благодаря своим флавоноидам.

Однако, как показывает исследование, полезен именно черный шоколад с содержанием какао не менее 75%. Регулярное потребление сильно обработанного молочного или белого шоколада с высоким содержанием сахара может вредно повлиять на здоровье. Много сахара может усилить воспаление, повысить уровень сахара в крови и артериальное давление и даже повышает риск возникновения сердечных заболеваний.

Луиза Кальман потребляла некоторые продукты голубой зоны ( голубые зоны являются регионами мира с наибольшей концентрацией людей старше 100 лет), включая оливковое масло.

Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые снабжают организм витамином Е. Несколько капель оливкового масла каждый день помогают снизить уровень плохого холестерина, который часто является причиной возникновения сердечных заболеваний, поддерживают клетки благодаря своим питательным веществам. Оливковое масло первого отжима помогает контролировать вес, снижает АД и уменьшает воспаление.

Как свидетельствуют исследования потребления большого количества оливкового масла и использование его вместо масла, маргарина или майонеза, увеличивает продолжительность жизни. В результате исследованиях, в которых приняло участие более 92 000 человек, было сделано заключение, что у тех, кто употреблял чуть более половины столовой ложки оливкового масла в день, был более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто практически его не употреблял.

И еще самый старый человек планеты любил употреблять портвейн, по-видимому, Кальман запивала им шоколад.

Употребление красного вина является частью средиземноморской диеты. Средиземноморская диета была открыта в 50-х годах прошлого века, когда выяснилось, что сердечно-сосудистые заболевания не столь распространены в средиземноморских странах, как в Соединенных Штатах. Потому что именно эта диета помогает предотвратить болезни сердца, рака, диабета, ожирение и снижение когнитивных функций.

Согласно данным, приведенным Antioxidants (Basel) Journal, стакан красного вина помогает "увеличить экспрессию ключевых генов долголетия и улучшить метаболическое состояние у людей".

Регулярное потребление легкого вина в умеренных количествах связано с увеличением продолжительности жизни, антиоксиданты, содержащие этот напиток, снижают смертность от некоторых видов рака, а также сосудистых заболеваний.

Образ жизни как элемент долговечности

Низкий уровень стресса также мог быть важным фактором долголетия долгожительницы. Кальман вела устоявшийся образ жизни без стресса на протяжении всех своих 122 лет. Она никогда не работала полный рабочий день, так что можно легко сказать, что ее уровень стресса был намного ниже, чем у среднестатистического человека. Она активно занималась теннисом, плаванием, играла на пианино, ездила на велосипеде.

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