Секреты роскошных волос индианок: что нужно делать для их здоровья и красоты

Когда речь заходит о красоте волос, невольно вспоминаются индейки с их прекрасными, блестящими и ухоженными волосами.

Волосы индиек темные и жесткие от природы. Чтобы придать волосам мягкость и шелковистый блеск, они используют различные дары природы.

Уход за собой и волосами начинается не тогда, когда возникают проблемы, а с самого рождения. Из поколения в поколение передаются секреты красоты, являющиеся ежедневным ритуалом так же как умывания или душ.

Как индейки ухаживают за волосами

Масла для волос

Различные масла индейки используют как для тела, так и для мытья и укрепления волос. Чаще всего это кокосовое, аргоновое и оливковое масла. Масло сами по себе как маски втирают в волосы, а затем смывают обычным шампунем.

Смешивая растительное масло с корицей и куркумой, лимонным соком, горчицей, получают шампунь натурального происхождения.

Амла и розмарин устраняют жирность, пачули избавит от перхоти, масло из пихты используют для ускорения роста волос, миндаль – для увлажнения, бей используют против выпадения волос.

Чтобы не секлись кончики волос, делают маску из авокадо и оливкового масла. Половинку зрелого авокадо разминают с 1 чайной ложкой оливкового масла, втирают в волосы, держат на волосах 30 минут, после чего смывают.

Маски для волос с сыром

Сыр является отличным источником кальция – минерала, который играет важную роль для здоровья зубов и костей. Но этот молочный продукт также делает волосы блестящими и шелковистыми. Индианки смешивают его с лимонным соком и медом, и наносят на кожу головы. Оставляют на 20 минут, затем смывают водой.

Средства против перхоти

Чтобы не было перхоти берут уксус, обычный или яблочный, смешивают с водой и ополаскивают им волосы после мытья.

Лимон – эффективное средство против перхоти. Этот фрукт не только укрепляет волосяные фолликулы, но и помогает сбалансировать pH кожи головы, предотвращая появление перхоти. Надо просто кончиками пальцев нанести лимонный сок на кожу головы. Оставить на 15 минут и затем смыть шампунем. Эту процедуру необходимо регулярно повторять.

Вода для волос

Для мытья головы индейки используют теплую воду, а для ополаскивания – прохладную, вследствие чего циркуляция крови кожи головы улучшается, волосы растут быстрее и появляется блеск.

Волосы становятся мягкими и красиво блестят, если их ополаскивать рисовой водой. Для этого рис промывают, заливают водой и через 40 минут процеживают. После этого волосы натирают лоскутом натурального шелка.

Как индейки борются с сединой

Некоторые индийские женщины даже после 60 лет не имеют седых волос. Чтобы не появлялась седина, используют касторовое масло, которое является антимикробным и богатым необходимыми жирными кислотами.

Индийские женщины имеют такие густые волосы еще и потому, что постоянно меняют пробор на голове. Этот простой метод помогает предотвратить истончение волос, поскольку при разном разделении волос одни и те же пряди реже подвергаются воздействию солнца и постоянному расчесыванию.

Аюрведа

Индийское понятие о красоте – это не только физические данные. В Индии живут по принципам Аюрведы – древнеиндийской науки о здоровье и красоте. Это учение говорит о том, что красоту волос нужно поддерживать не только снаружи, но и изнутри, не забывать о правильном режиме сна, регулярных медитациях, занятиях йогой и здоровом питании.



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