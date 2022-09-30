Секс во время месячных: быть или не быть

Можно и нужно только если безопасно и хочется.
И есть нюансы о которых пишет uahealth в Instagram.
Что важно в первую очередь?
- Проговорите с партнером/партнершей или ок это для вас.
- Если ок – защита обязательна!
- Все остальное – второстепенное.
Есть ли вред здоровью?
Во время менструации увеличивается риск получения инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Просвет шейки матки приоткрыт и в комбинации со средой менструальной крови создает классные условия для инфекций. Поэтому презерватив обязателен.
А болеть не будет?
Все индивидуально, но не должно. Секс может даже снизить болевые ощущения от менструации. Это происходит благодаря выбросу в кровь эндорфинов и окситоцина.
А возможность забеременеть?
Остается!
Сперматозоиды активны в половых путях женщины 5 дней, по некоторым источникам – 7 суток. Спроектируем ситуацию, если менструальный цикл длится 25–26 дней, а месячные – 5–6 дней. Если половой акт произошел на пятый день цикла, а овуляция на 11–12 день, то да, беременность возможна.
Как подготовиться?
- Чтобы было эстетично: Темное белье, темное ложе и цветные презервативы. Если придется отстирать красные пятна из белых простыней и любимого кружевного белья, то повторять может и не захочется. Цветные презервативы сделают цвет крови не столь акцентным.
- Чтобы было безопасно: презервативы, презервативы и еще раз презервативы.
- Добавить любовь.
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