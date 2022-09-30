Секс во время месячных: быть или не быть

Можно и нужно только если безопасно и хочется.

И есть нюансы о которых пишет uahealth в Instagram.

Что важно в первую очередь?

Проговорите с партнером/партнершей или ок это для вас.

Если ок – защита обязательна!

Все остальное – второстепенное.

Есть ли вред здоровью?

Во время менструации увеличивается риск получения инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Просвет шейки матки приоткрыт и в комбинации со средой менструальной крови создает классные условия для инфекций. Поэтому презерватив обязателен.

А болеть не будет?

Все индивидуально, но не должно. Секс может даже снизить болевые ощущения от менструации. Это происходит благодаря выбросу в кровь эндорфинов и окситоцина.

А возможность забеременеть?

Остается!

Сперматозоиды активны в половых путях женщины 5 дней, по некоторым источникам – 7 суток. Спроектируем ситуацию, если менструальный цикл длится 25–26 дней, а месячные – 5–6 дней. Если половой акт произошел на пятый день цикла, а овуляция на 11–12 день, то да, беременность возможна.

Как подготовиться?

Чтобы было эстетично: Темное белье, темное ложе и цветные презервативы. Если придется отстирать красные пятна из белых простыней и любимого кружевного белья, то повторять может и не захочется. Цветные презервативы сделают цвет крови не столь акцентным.

Чтобы было безопасно: презервативы, презервативы и еще раз презервативы.

Добавить любовь.

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