Сельдерей для похудения: полезная диета на 7 дней на овощном супе, минус 6 кг в неделю

Как похудеть с помощью сельдерея – диета на сельдереевом супе, меню на неделю, рецепты.

Диета на соновые сельдерея сочетает оздоровление и правильное похудение. Семидневная диета на основе этого овоща без значительных денежных затрат, что, безусловно, важно в наше время, очистит организм от шлаков, улучшит обмен веществ, насытит организм полезными веществами и позволит избавиться от лишнего веса.

При выполнении всех рекомендаций можно сбросить до шести килограммов лишнего веса.

Полезные свойства сельдерея

В листьях сельдерея содержится витамин С, витамины группы B, каротин. А благодаря кальцию, магнию, железу, фосфору, йоду, содержащим растение, можно нормализовать водно-солевой баланс. Листья содержат эфирные масла, которые положительно влияют на нервную и эндокринную системы.

За основу диеты берут сельдерейный суп. Диетическое первое блюдо варят из стебля и корня сельдерея с добавлением низкокалорийных овощей.

Основные правила семидневной диеты на сельдерее

Во время диеты рекомендовано трижды в день есть суп из сельдерея, но если чувство голода не отступает, допускается и большее количество порций супа.

Есть суп можно как в холодном, так и в горячем виде.

Для усиления эффекта утром советуют выпивать стакан сока из сельдерея. Приготовить фреш можно из молодой зелени, пропустив ее через соковыжималку. В напиток можно добавить пару капель яблочного уксуса. Такой свежеприготовленный сок хранить не больше трех дней. .

Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна.

Следует следить за количеством калорий. Каждый день организм должен получать не менее 1200 ккал. Для дополнительного стимула можно взвешиваться и делать замеры через день

Каждый день пить чистую воду по 8 стаканов.

После окончания диеты можно продлить еще раз в семь дней.

Как подготовиться к сельдереевой диете

Чтобы получить хороший результат, за неделю до начала диеты следует исключить из рациона:

сладкое, мучные изделия, ограничить потребление хлеба,

жирные и копченые продукты, колбасы,

алкогольные напитки и газированные.

В ежедневное меню добавить белковую пищу из диетических сортов мяса, рыбы, кисломолочных продуктов и множества свежих овощей и фруктов.

Селеровая диета на 7 дней. Вариант меню

Основное блюдо – это суп, приготовленный из стебля и корня сельдерея и добавлением овощей. Суп нужно употреблять ежедневно от трех раз в день и больше. Кроме супа пить чистую воду, зеленый чай, несладкий кофе. Помимо супа можна употреблять следующие продукты:

В первый день диеты свежие фрукты, за исключением бананов.

Во второй можно есть свежие или консервированные овощи, за исключением бобовых, горошка, кукурузы. Можно даже запечь картошку.

На третий день вместе с супом есть овощи и фрукты, за исключением картофеля и бананов.

На четвертый день диеты к овощам и фруктам добавляют молоко с минимальным содержанием жира. Также можно съесть банан.

На пятый день добавляем диетическое мясо – отварную говядину, курицу и свежие помидоры.

Шестого дня питаемся отварной говядиной и листовыми овощами.

В последний седьмой день отваривают рис с добавлением овощей. Можно фруктовый сок.

Диету можно продлить еще на семь дней, но повторить ее полностью советуют через несколько месяцев.

Выходить из диеты следует постепенно – не спешите сразу отказаться от потребления супа из сельдерея, даже если он вас очень надоел, его нужно есть хотя бы несколько раз в неделю. Также для закрепления полученного результата не лишним будет употребление салата из свежих листьев и стеблей сельдерея хотя бы пару раз в неделю.

Плюсы сельдереевой диеты

Регулярное употребление овощного супа на основе корней сельдерея выводит шлаки и токсины, нормализует обменные процессы, улучшает работу почек и печени. Сельдерей богат органическими кислотами и эфирными маслами, благодаря которым это растение оказывает мочегонное и слабительное действие, а также оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт и стимулирует работу центральной нервной системы.

Противопоказания и меры предосторожности при диете на сельдерее

Сельдереевая диета запрещена тем, кто страдает хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта, у кого диагностировали гастрит, язву двенадцатиперстной кишки или желудка. От этой диеты следует отказаться в случае серьезных нарушений обмена веществ, сахарного диабета, анемии, заболевания щитовидной железы. Перед тем как сесть на эту диету, нужно проконсультироваться с врачом.

Готовим суп из сельдерея

Классический рецепт

Берем 400 г стеблей сельдерея, 400 г белокочанной капусты, 2 штуки перца, 5 томатов, все мелко нарезаем.

В кастрюле вскипятить два литра воды, добавить компоненты, на сильном огне варить 10 минут. Убавить огонь до минимального и проварить еще 15 минут. Для вкуса немного добавить соли, перца, карри. Дать супу настояться 30 минут.

Суп-пюре из корня сельдерея

Две изрезанные средние луковицы обжарить на масле до золотистого цвета. Порезать соломкой одну морковь и 700 г корня сельдерея. Засыпать ингредиенты в емкость с одним литром воды.

Довести до кипения, варить на умеренном огне 30 минут, чтобы овощи были слегка недоваренными. Взбить суп до однородной массы в блендере. Добавить 200 мл сливок. На вкус добавить соль и пряности.

Сельдерейный суп с томатным соком

Для приготовления супа нужно мелко нашинковать 200 г корня сельдерея, 6 луковиц среднего размера, шесть помидоров и столько же небольших морковок, средний кочан капусты и небольшой болгарский перец.

Все это складывают в емкость, куда наливают полтора литра томатного сока. Содержимое доводят до кипения и на умеренном огне варят 15 минут.

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