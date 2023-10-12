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Сельдерей для похудения: полезная диета на 7 дней на овощном супе, минус 6 кг в неделю

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Сельдерей для похудения: полезная диета на 7 дней на овощном супе, минус 6 кг в неделю

Селеровая диета

Как похудеть с помощью сельдерея – диета на сельдереевом супе, меню на неделю, рецепты.

Диета на соновые сельдерея сочетает оздоровление и правильное похудение. Семидневная диета на основе этого овоща без значительных денежных затрат, что, безусловно, важно в наше время, очистит организм от шлаков, улучшит обмен веществ, насытит организм полезными веществами и позволит избавиться от лишнего веса.

При выполнении всех рекомендаций можно сбросить до шести килограммов лишнего веса.

Полезные свойства сельдерея

В листьях сельдерея содержится витамин С, витамины группы B, каротин. А благодаря кальцию, магнию, железу, фосфору, йоду, содержащим растение, можно нормализовать водно-солевой баланс. Листья содержат эфирные масла, которые положительно влияют на нервную и эндокринную системы.

За основу диеты берут сельдерейный суп. Диетическое первое блюдо варят из стебля и корня сельдерея с добавлением низкокалорийных овощей.

Основные правила семидневной диеты на сельдерее

  • Во время диеты рекомендовано трижды в день есть суп из сельдерея, но если чувство голода не отступает, допускается и большее количество порций супа.
  • Есть суп можно как в холодном, так и в горячем виде.
  • Для усиления эффекта утром советуют выпивать стакан сока из сельдерея. Приготовить фреш можно из молодой зелени, пропустив ее через соковыжималку. В напиток можно добавить пару капель яблочного уксуса. Такой свежеприготовленный сок хранить не больше трех дней. .
  • Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна.
  • Следует следить за количеством калорий. Каждый день организм должен получать не менее 1200 ккал. Для дополнительного стимула можно взвешиваться и делать замеры через день
  • Каждый день пить чистую воду по 8 стаканов.
  • После окончания диеты можно продлить еще раз в семь дней.

Как подготовиться к сельдереевой диете

Чтобы получить хороший результат, за неделю до начала диеты следует исключить из рациона:

  • сладкое, мучные изделия, ограничить потребление хлеба,
  • жирные и копченые продукты, колбасы,
  • алкогольные напитки и газированные.

В ежедневное меню добавить белковую пищу из диетических сортов мяса, рыбы, кисломолочных продуктов и множества свежих овощей и фруктов.

Селеровая диета на 7 дней. Вариант меню

Основное блюдо – это суп, приготовленный из стебля и корня сельдерея и добавлением овощей. Суп нужно употреблять ежедневно от трех раз в день и больше. Кроме супа пить чистую воду, зеленый чай, несладкий кофе. Помимо супа можна употреблять следующие продукты:

  • В первый день диеты свежие фрукты, за исключением бананов.
  • Во второй можно есть свежие или консервированные овощи, за исключением бобовых, горошка, кукурузы. Можно даже запечь картошку.
  • На третий день вместе с супом есть овощи и фрукты, за исключением картофеля и бананов.
  • На четвертый день диеты к овощам и фруктам добавляют молоко с минимальным содержанием жира. Также можно съесть банан.
  • На пятый день добавляем диетическое мясо – отварную говядину, курицу и свежие помидоры.
  • Шестого дня питаемся отварной говядиной и листовыми овощами.
  • В последний седьмой день отваривают рис с добавлением овощей. Можно фруктовый сок.

Диету можно продлить еще на семь дней, но повторить ее полностью советуют через несколько месяцев.

Выходить из диеты следует постепенно – не спешите сразу отказаться от потребления супа из сельдерея, даже если он вас очень надоел, его нужно есть хотя бы несколько раз в неделю. Также для закрепления полученного результата не лишним будет употребление салата из свежих листьев и стеблей сельдерея хотя бы пару раз в неделю.

Плюсы сельдереевой диеты

Регулярное употребление овощного супа на основе корней сельдерея выводит шлаки и токсины, нормализует обменные процессы, улучшает работу почек и печени. Сельдерей богат органическими кислотами и эфирными маслами, благодаря которым это растение оказывает мочегонное и слабительное действие, а также оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт и стимулирует работу центральной нервной системы.

Противопоказания и меры предосторожности при диете на сельдерее

Сельдереевая диета запрещена тем, кто страдает хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта, у кого диагностировали гастрит, язву двенадцатиперстной кишки или желудка. От этой диеты следует отказаться в случае серьезных нарушений обмена веществ, сахарного диабета, анемии, заболевания щитовидной железы. Перед тем как сесть на эту диету, нужно проконсультироваться с врачом.

Готовим суп из сельдерея

Классический рецепт

Берем 400 г стеблей сельдерея, 400 г белокочанной капусты, 2 штуки перца, 5 томатов, все мелко нарезаем.

В кастрюле вскипятить два литра воды, добавить компоненты, на сильном огне варить 10 минут. Убавить огонь до минимального и проварить еще 15 минут. Для вкуса немного добавить соли, перца, карри. Дать супу настояться 30 минут.

Суп-пюре из корня сельдерея

Две изрезанные средние луковицы обжарить на масле до золотистого цвета. Порезать соломкой одну морковь и 700 г корня сельдерея. Засыпать ингредиенты в емкость с одним литром воды.

Довести до кипения, варить на умеренном огне 30 минут, чтобы овощи были слегка недоваренными. Взбить суп до однородной массы в блендере. Добавить 200 мл сливок. На вкус добавить соль и пряности.

Сельдерейный суп с томатным соком

Для приготовления супа нужно мелко нашинковать 200 г корня сельдерея, 6 луковиц среднего размера, шесть помидоров и столько же небольших морковок, средний кочан капусты и небольшой болгарский перец.

Все это складывают в емкость, куда наливают полтора литра томатного сока. Содержимое доводят до кипения и на умеренном огне варят 15 минут.

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