Селен важен для щитовидной железы: какие продукты содержат необходимый для здоровья минерал

Екатерина Толстикова предоставила список товаров, заполненных селеном.
Селен – минерал, играющий важную роль в обмене веществ и функции щитовидной железы.
О его пользе и перечне продуктов, богатых селеном рассказала основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова.
"Хотя людям нужно небольшое количество селена, он играет ключевую роль в метаболизме", — отметила диетология.
По ее словам, рекомендуемая доза для взрослых составляет 55 мкг/день. Для беременных и женщин на грудном кормлении норма повыше.
Селен привлек внимание из-за его антиоксидантных свойств. Считается, что помогает контролировать окислительный стресс и снижает риск сердечных заболеваний.
Количество селена в продуктах растительного происхождения зависит от содержания селена в почве, где они выращивались. Поэтому важно употреблять всевозможные продукты с этим минералом.
Екатерина Толстикова также предоставила список продуктов, наполненных селеном.
В каких продуктах есть селен
- Устрицы (85 г) – 238% суточной нормы
- Бразильские орехи (5 г) – 174%
- Палтус (160 г) – 171%
- Желтоперый тунец (85 г) – 167%
- Яйца (100 г) – 56%
- Сардины (50 г) – 46%
- Семена подсолнечника (28 г) – 27%
- Куриная грудка (85 г) – 12%
- Грибы шиитаке (100 г) – 10%
Добавим, что украинская врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.
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