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Селен важен для щитовидной железы: какие продукты содержат необходимый для здоровья минерал

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
2 мин
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Селен важен для щитовидной железы: какие продукты содержат необходимый для здоровья минерал

Фото: ТСН.ua

Екатерина Толстикова предоставила список товаров, заполненных селеном.

Селен – минерал, играющий важную роль в обмене веществ и функции щитовидной железы.

О его пользе и перечне продуктов, богатых селеном рассказала основательница Школы Здоровья, врач-диетология Екатерина Толстикова.

"Хотя людям нужно небольшое количество селена, он играет ключевую роль в метаболизме", — отметила диетология.

По ее словам, рекомендуемая доза для взрослых составляет 55 мкг/день. Для беременных и женщин на грудном кормлении норма повыше.

Селен привлек внимание из-за его антиоксидантных свойств. Считается, что помогает контролировать окислительный стресс и снижает риск сердечных заболеваний.

Количество селена в продуктах растительного происхождения зависит от содержания селена в почве, где они выращивались. Поэтому важно употреблять всевозможные продукты с этим минералом.

Екатерина Толстикова также предоставила список продуктов, наполненных селеном.

© Pexels
Фото: Pexels

В каких продуктах есть селен

  • Устрицы (85 г) – 238% суточной нормы
  • Бразильские орехи (5 г) – 174%
  • Палтус (160 г) – 171%
  • Желтоперый тунец (85 г) – 167%
  • Яйца (100 г) – 56%
  • Сардины (50 г) – 46%
  • Семена подсолнечника (28 г) – 27%
  • Куриная грудка (85 г) – 12%
  • Грибы шиитаке (100 г) – 10%

Добавим, что украинская врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.

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Дата публикации
Просмотры
587
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