Семь подтвержденных исследованиями советов, которые помогут жить дольше

Как быть здоровыми без лекарств

Чтобы прожить долгую жизнь, не обязательно быть богатым. Простые советы могут значительно изменить ситуацию.

Исследователи долголетия собрали главные привычки долгожителей, которые могут и вам помочь прожить долгую и счастливую жизнь.

Перекусывайте источником полифенолов и антиоксидантов

Черный шоколад, кофе и чай содержат полифенолы и антиоксиданты, защищающие от хронических заболеваний и заболеваний сердца.

Не бойтесь переборщить с утренним кофе, как свидетельствуют некоторые исследования, люди, потребляющие более пяти-шести чашек в день, могут иметь меньший риск смерти, чем пьющие минимальное количество кофе или вовсе избегающего кофеинового напитка.

Тренируйтесь с умом, а не тяжело

Чтобы увеличить шансы прожить дольше, регулярные физические упражнения обязательны. Но не полагайтесь только на аэробные упражнения, бег, езду на велосипеде. Сочетайте занятия тяжелой атлетикой с кардио упражнениями. Нет необходимости проводить часы в спортзале, согласно исследованию уделяя час или меньше силовой тренировке еженедельно, вы можете снизить риск смерти от рака или сердечных заболеваний.

Общайтесь

Большое количество исследований показывает, что для продления жизни поддерживать отношения столь же важно, как и соблюдать диету или заниматься физическими упражнениями.

Одиночество может вызвать хроническое воспаление, отвечающее за повышенный риск сердечного приступа и других проблем со здоровьем. «Следует приложить столько же усилий, чтобы построить дружбу, сколько вы тратите, выбирая пищу или физическую активность, которая вам нравится».

Получайте достаточное количество витамина D

Витамин D помогает организму усваивать кальций из пищи, сохраняя крепкость костей, уменьшает воспаление, повышает иммунную функцию и снижает риск некоторых видов рака.

Получить достаточное количество витамина D можно естественным путем, проводя 15-20 минут на солнце ежедневно в течение лета, употребляя в пищу такие продукты, как лосось, тунец и яичные желтки.

Не принимайте более 4000 МЕ в день. В противном случае вы рискуете накопить кальций в организме.

Ешьте фасоль и бобы

В голубых зонах мира, где люди часто живут более 100 лет, фасоль является основным пищевым продуктом. Исследования показали, что фасоль снижает уровень сахара в крови, риск сердечных заболеваний, улучшает здоровье кишечника.

Как утверждают исследователи, "в каждой голубой зоне они едят примерно чашку фасоли в день" и рекомендуют большинству людей есть по крайней мере половину этого количества.

Отдайте предпочтение достаточному сну

Хороший сон увеличивает время жизни, улучшает психическое здоровье, метаболизм, повышает эффективность диеты и физических упражнений.

Соблюдайте средиземноморский образ жизни

Средиземноморскую диету, содержащую много морепродуктов, оливкового масла и овощей с минимальным количеством обработанных продуктов и добавление сахара, часто считают одной из самых здоровых диет, ее соблюдение может снизить риск ранней смерти.

Не только диета может помочь долголетию. Средиземноморский образ жизни в целом снижает риск преждевременной смерти. Элементы средиземноморского образа жизни включают полноценный отдых, времяпрепровождение с близкими людьми, еду с друзьями и семьей и физические упражнения.

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