Семь видов рыбы с максимальной пользой для организма

Эксперты советуют есть рыбу 2-3 раза в неделю не просто так. Это хороший источник белка и полезных жиров, поэтому важная часть сбалансированного рациона. Однако некоторые виды рыбы более полезны для здоровья, чем другие.

Самые полезные виды рыбы, которые нужно есть всем

Лосось

Лосось имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот и низкое – ртути. Он также содержит дополнительные питательные вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья, включая белок, аминокислоты, различные витамины и минералы, такие как витамин D, железо, кальций и калий. Лосось также содержит антиоксиданты, такие как витамин Е, витамин С и селен.

Скумбрия

Атлантическая скумбрия – это экологически чистый и здоровый выбор, поскольку она содержит нежирный белок, кальций, магний, калий, селен и витамины группы В. Скумбрия подходит для диетического питания благодаря богатому содержанию витаминов, особенно группы D.

Радужная форель

Радужная форель относится к рыбам с наименьшим уровнем загрязнения и обилием питательных веществ. Она особенно полезна для сердца благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию насыщенных жиров.

Сардины

Несмотря на свой небольшой размер, они содержат большое количество омега-3, кальция, витамина D и В-12. По сравнению с другими видами рыбы, в сардинах скапливается гораздо меньше ртути.

Тунец

Как и все остальные виды рыбы, он является ценным источником белка и ненасыщенных жиров. Особенно полезны консервы из измельченного тунца: у таких уровень ртути значительно меньше, чем в цельном филе.

Сайда

В 85-граммовой порции этой рыбы содержится около 15 граммов белка. Также сайда богата омега-3. В то же время содержит мало углеводов и насыщенных жиров. Имеет один из самых низких уровней ртути.

Сельдь

Такая рыба содержит белок, важный для нормальной и полноценной работы организма. Мясо сельди по питательности не уступает другим, более дорогим видам рыб. В нем до 33% легкоусвояемого жира. Эта рыба содержит витамины A, D, Е, В и множество микроэлементов, в частности фосфор, калий, кальций, натрий, магний, йод и омега-3.

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