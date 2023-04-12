Семь возможных причин почему «Всё время хочу есть» и как от этого избавиться

Физиологические, психологические причины постоянного чувства голода и как от него избавиться найдете в материале ТСН.ua
Голод – нормальное состояние организма. Но если вы чувствуете его слишком часто, нужно задуматься, какие причины такого состояния и как от него избавиться.
Самые частые причины голода.
Вы едите много сладкого, быстрых углеводов. Самый простой способ утолить голод – это съесть печенье, конфету, батончик. Однако такой заправки надолго не хватит – сахар и быстрые углеводы поднимают уровень глюкозы в крови, дают энергию на короткий период, но так же быстро сгорают. Очень скоро вы снова чувствуете голод, который, скорее всего, утолите очередным сладким.
- Чтобы голод по этой причине не донимал, перейдите на сбалансированные блюда, богатые жирами, белками и сложными углеводами. Старайтесь начинать день с сытного завтрака, а для перекуса выбирайте орехи, семена, богатые клетчаткой овощи, йогурт, сыры, авокадо.
Поздно ложитесь спать. Как неудивительно – это может быть причиной постоянного голода. Во время сна производятся гормоны лептин и грелин, контролирующие чувство сытости и голода. Лептин посылает в мозг сигнал о насыщении, грелин, напротив, посылает информацию о чувстве голода. Если вы спите недостаточно, уровень лептина снижается и вы не чувствуете, что наелись привычным количеством пищи. В ответ синтез грелина усиливается, как следствие, съедаете больше и все равно очень скоро начинаете чувствовать голод. Чем больше недосыпание, тем сильнее аппетит.
- Итак, ложитесь спать не позже 23 часов и спите не менее 7-8 часов. Устраните все, что мешает нормальному сну, выключайте все гаджеты за час до сна.
Злоупотребляете кофе, алкоголем. Кофеин и спиртное стимулируют аппетит, заставляя съедать больше нужного. Алкоголь еще и расслабляет и притупляет чувство контроля.
- Если хотите поесть меньше, пейте кофе только утром и будьте осторожнее с алкоголем.
Хотите пить. Чувства голода часто путают с жаждой. Многие привыкли вместо воды употреблять напитки, а то и жидкую пищу. Поэтому в мозге, в гипоталамусе происходит путаница между центрами жажды и голода.
- Пейте больше воды, день начинайте с пары стаканов теплой воды, перед каждым приемом пищи тоже старайтесь выпивать стакан воды. Заведите бутылку жидкости и не расставайтесь с ней в течение дня.
У вас постоянный стресс. Адреналин и кортизол – гормоны стресса сигнализируют мозгу, что вы в опасности, а значит, вам нужна энергия для спасения. Результат – удвоенный аппетит.
- Попытайтесь взять эмоции под контроль. Рецептов множество – йога, медитация. консультация психолога
Вы заедаете эмоции. Иногда голод путаем с разными чувствами: скукой, грустью, усталостью, тревогой, нам кажется, еда поможет их заглушить, но это не так.
- Попытайтесь заменить пищу приятными эмоциями — встречей с друзьями, посмотрите фильм, примите ванну и расслабьтесь.
Вы отвлекаетесь. Когда вы обедаете перед компьютером, телевизором, гаджетом, то не замечаете, как съедаете всю порцию. Мозг получает неправильную информацию об объеме пищи и насыщении, и очень скоро вы снова задумываетесь о еде.
- Концентрируйтесь на приеме пищи, ешьте медленно и получайте от нее удовольствие. Пережевывайте каждый кусочек от 15 до 30 раз, так вы насытитесь меньшим количеством пищи.
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