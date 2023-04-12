Семь возможных причин почему «Всё время хочу есть» и как от этого избавиться

Физиологические, психологические причины постоянного чувства голода и как от него избавиться найдете в материале ТСН.ua

Голод – нормальное состояние организма. Но если вы чувствуете его слишком часто, нужно задуматься, какие причины такого состояния и как от него избавиться.

Самые частые причины голода.

Вы едите много сладкого, быстрых углеводов. Самый простой способ утолить голод – это съесть печенье, конфету, батончик. Однако такой заправки надолго не хватит – сахар и быстрые углеводы поднимают уровень глюкозы в крови, дают энергию на короткий период, но так же быстро сгорают. Очень скоро вы снова чувствуете голод, который, скорее всего, утолите очередным сладким.

Чтобы голод по этой причине не донимал, перейдите на сбалансированные блюда, богатые жирами, белками и сложными углеводами. Старайтесь начинать день с сытного завтрака, а для перекуса выбирайте орехи, семена, богатые клетчаткой овощи, йогурт, сыры, авокадо.

Поздно ложитесь спать. Как неудивительно – это может быть причиной постоянного голода. Во время сна производятся гормоны лептин и грелин, контролирующие чувство сытости и голода. Лептин посылает в мозг сигнал о насыщении, грелин, напротив, посылает информацию о чувстве голода. Если вы спите недостаточно, уровень лептина снижается и вы не чувствуете, что наелись привычным количеством пищи. В ответ синтез грелина усиливается, как следствие, съедаете больше и все равно очень скоро начинаете чувствовать голод. Чем больше недосыпание, тем сильнее аппетит.

Итак, ложитесь спать не позже 23 часов и спите не менее 7-8 часов. Устраните все, что мешает нормальному сну, выключайте все гаджеты за час до сна.

Злоупотребляете кофе, алкоголем. Кофеин и спиртное стимулируют аппетит, заставляя съедать больше нужного. Алкоголь еще и расслабляет и притупляет чувство контроля.

Если хотите поесть меньше, пейте кофе только утром и будьте осторожнее с алкоголем.

Хотите пить. Чувства голода часто путают с жаждой. Многие привыкли вместо воды употреблять напитки, а то и жидкую пищу. Поэтому в мозге, в гипоталамусе происходит путаница между центрами жажды и голода.

Пейте больше воды, день начинайте с пары стаканов теплой воды, перед каждым приемом пищи тоже старайтесь выпивать стакан воды. Заведите бутылку жидкости и не расставайтесь с ней в течение дня.

У вас постоянный стресс. Адреналин и кортизол – гормоны стресса сигнализируют мозгу, что вы в опасности, а значит, вам нужна энергия для спасения. Результат – удвоенный аппетит.

Попытайтесь взять эмоции под контроль. Рецептов множество – йога, медитация. консультация психолога

Вы заедаете эмоции. Иногда голод путаем с разными чувствами: скукой, грустью, усталостью, тревогой, нам кажется, еда поможет их заглушить, но это не так.

Попытайтесь заменить пищу приятными эмоциями — встречей с друзьями, посмотрите фильм, примите ванну и расслабьтесь.

Вы отвлекаетесь. Когда вы обедаете перед компьютером, телевизором, гаджетом, то не замечаете, как съедаете всю порцию. Мозг получает неправильную информацию об объеме пищи и насыщении, и очень скоро вы снова задумываетесь о еде.

Концентрируйтесь на приеме пищи, ешьте медленно и получайте от нее удовольствие. Пережевывайте каждый кусочек от 15 до 30 раз, так вы насытитесь меньшим количеством пищи.

Читайте также: