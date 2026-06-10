Семена чиа могут быть опасными: врач объяснила, как их не следует употреблять.

Как правильно есть семена чиа / © pexels.com

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Однако гастроэнтерологи, в частности врач Кармен Фонг, предостерегают: такая привычка может быть опасной для здоровья.

Почему нельзя есть сухие семена чиа

Чиа обладает уникальным свойством быстро поглощать жидкость. Всего за несколько минут семена могут увеличиваться в объеме в 10–12 раз, образуя густую желеобразную массу. Именно эта особенность делает его полезным для пищеварения и длительного ощущения сытости.

Однако если человек проглотит сухие семена, а затем запьет его водой, процесс набухания может начаться уже в пищеводе. У людей с нарушениями глотания или сужением пищевода это способно привести к образованию плотной массы, блокирующей прохождение пищи и даже нуждающейся в неотложной медицинской помощи.

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Значит ли это, что семена чиа вредны

Нет. Диетологи отмечают, что чиа является ценным источником клетчатки, растительного белка, омега-3 жирных кислот, антиоксидантов, кальция и магния. При правильном употреблении продукт может поддерживать здоровье сердца, способствовать нормальной работе кишечника и помогать дольше сохранять ощущение сытости.

Проблема заключается не в самом продукте, а в способе его использования.

Как правильно употреблять семена чиа

Специалисты рекомендуют:

предварительно замачивать семена в воде, молоке или растительном напитке на 20–30 минут или оставлять на ночь;

добавлять его к полосе, кашам, йогуртам и пудингам;

при увеличении количества клетчатки в рационе пить достаточно воды;

начинать с небольших порций, чтобы организм постепенно адаптировался.

Кому следует быть особенно осторожным

Врачи советуют проконсультироваться со специалистом перед регулярным употреблением семян чиа людям, которые:

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испытывают трудности с проглатыванием;

страдают заболеваниями пищевода;

имеют синдром раздраженного кишечника или повышенную чувствительность к большому количеству клетчатки;

не употребляют достаточное количество жидкости.

Почему не стоит доверять вирусным советам по соцсетям

В последнее время TikTok и другие платформы активно распространяют ролики, в которых семена чиа называют универсальным средством для похудения, очищения организма или мгновенного улучшения работы кишечника. Эксперты подчеркивают, что польза этого продукта не делает его «волшебной пилюлей», а преувеличенные обещания могут вводить людей в заблуждение.

FAQ

Можно ли есть сухие семена чиа?

Врачи не рекомендуют это делать. Перед употреблением семена лучше замочить, чтобы они набухли и не создавали риска закупорки пищевода.

Как правильно замачивать семена чиа?

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Оптимально смешать одну часть семян с 6-10 частями жидкости и оставить как минимум на 20-30 минут. Для приготовления чиа пудинга его часто оставляют в холодильнике на ночь.

Помогают ли семена похудеть?

Чиа может способствовать более длительному ощущению сытости благодаря высокому содержанию клетчатки, но само по себе не сжигает жир и не гарантирует похудение. Лучший результат дает сбалансированное питание в сочетании с физической активностью.

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