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Семена чиа могут быть опасными: врач объяснила, как их не следует употреблять.
Семена чиа уже давно считают одним из самых популярных суперфудов. Его добавляют к полосе, йогуртам, кашам и десертам, а в последнее время в социальных сетях набирает популярность новый тренд — употребление сухих семян с последующим запиванием водой.
Однако гастроэнтерологи, в частности врач Кармен Фонг, предостерегают: такая привычка может быть опасной для здоровья.
Почему нельзя есть сухие семена чиа
Чиа обладает уникальным свойством быстро поглощать жидкость. Всего за несколько минут семена могут увеличиваться в объеме в 10–12 раз, образуя густую желеобразную массу. Именно эта особенность делает его полезным для пищеварения и длительного ощущения сытости.
Однако если человек проглотит сухие семена, а затем запьет его водой, процесс набухания может начаться уже в пищеводе. У людей с нарушениями глотания или сужением пищевода это способно привести к образованию плотной массы, блокирующей прохождение пищи и даже нуждающейся в неотложной медицинской помощи.
Значит ли это, что семена чиа вредны
Нет. Диетологи отмечают, что чиа является ценным источником клетчатки, растительного белка, омега-3 жирных кислот, антиоксидантов, кальция и магния. При правильном употреблении продукт может поддерживать здоровье сердца, способствовать нормальной работе кишечника и помогать дольше сохранять ощущение сытости.
Проблема заключается не в самом продукте, а в способе его использования.
Как правильно употреблять семена чиа
Специалисты рекомендуют:
предварительно замачивать семена в воде, молоке или растительном напитке на 20–30 минут или оставлять на ночь;
добавлять его к полосе, кашам, йогуртам и пудингам;
при увеличении количества клетчатки в рационе пить достаточно воды;
начинать с небольших порций, чтобы организм постепенно адаптировался.
Кому следует быть особенно осторожным
Врачи советуют проконсультироваться со специалистом перед регулярным употреблением семян чиа людям, которые:
испытывают трудности с проглатыванием;
страдают заболеваниями пищевода;
имеют синдром раздраженного кишечника или повышенную чувствительность к большому количеству клетчатки;
не употребляют достаточное количество жидкости.
Почему не стоит доверять вирусным советам по соцсетям
В последнее время TikTok и другие платформы активно распространяют ролики, в которых семена чиа называют универсальным средством для похудения, очищения организма или мгновенного улучшения работы кишечника. Эксперты подчеркивают, что польза этого продукта не делает его «волшебной пилюлей», а преувеличенные обещания могут вводить людей в заблуждение.
FAQ
Можно ли есть сухие семена чиа?
Врачи не рекомендуют это делать. Перед употреблением семена лучше замочить, чтобы они набухли и не создавали риска закупорки пищевода.
Как правильно замачивать семена чиа?
Оптимально смешать одну часть семян с 6-10 частями жидкости и оставить как минимум на 20-30 минут. Для приготовления чиа пудинга его часто оставляют в холодильнике на ночь.
Помогают ли семена похудеть?
Чиа может способствовать более длительному ощущению сытости благодаря высокому содержанию клетчатки, но само по себе не сжигает жир и не гарантирует похудение. Лучший результат дает сбалансированное питание в сочетании с физической активностью.