Сезонное аффективное расстройство: что на самом деле скрывает осенняя хандра

Осенняя "хандра", плохое настроение и бессилие могут кричать тебе о несколько серьезнее, чем "я просто не люблю осень".

Сезонное аффективное расстройство (САР) чаще развивается осенью и достигает своего пика в декабре-феврале. Впервые как болезнь САР описали в 1980-х годах, поэтому она относительно молода.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Разбираемся, что известно сейчас и как чувствовать себя лучше.

Сезонное аффективное расстройство: почему это не просто плохое настроение

Почему возникает САР?

Все из-за дневного света, которого осенью становится меньше, и мозг (а именно гипоталамус) начинает производить больше мелатонина, меньше серотонина.

Неизвестно (пока), почему одни люди страдают САР, а другие нет.

А почему это больше, чем “плохое настроение”?

САР официально признана подтипом большого депрессивного расстройства.

Основная разница с просто плохим настроением в том, что САР значимо влияет на твою способность работать, радоваться, на желание встречаться с друзьями и, чаще всего, ты не можешь из этого выбраться самостоятельно.

Женщины болеют САР чаще мужчин.

Симптомы САР

подавленное настроение;

низкий уровень энергии в холодное время года;

повышенная раздражительность;

трудности с концентрацией;

желание есть углеводы, сладкое и, как следствие, набор веса;

не хочешь встречаться с друзьями, социальная жизнь скорее нагрузка, чем радость;

постоянно хочется спать.

И это не "однократная акция", а постоянное состояние.

Что нужно делать теперь?

Обратиться к психотерапевту, чтобы подтвердить или отвергнуть этот диагноз.

А что делать прямо сейчас?

Проверить, достаточно ли ты спишь, и настроить режим сна.

Гулять побольше (в силу, но каждый день).

Добавить в рутинные дела что-то приятное и "для себя", что-то, что будет провоцировать выброс серотонина.

Можно купить специальную лампу, имитирующую дневной свет. Светотерапия показала хорошие результаты в борьбе с САР.

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.

Читайте также:

Украинцы массово скупают антидепрессанты: зачем и какие последствия