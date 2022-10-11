Сезонное аффективное расстройство: что на самом деле скрывает осенняя хандра

Осенняя "хандра", плохое настроение и бессилие могут кричать тебе о несколько серьезнее, чем "я просто не люблю осень".
Сезонное аффективное расстройство (САР) чаще развивается осенью и достигает своего пика в декабре-феврале. Впервые как болезнь САР описали в 1980-х годах, поэтому она относительно молода.
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Разбираемся, что известно сейчас и как чувствовать себя лучше.
Сезонное аффективное расстройство: почему это не просто плохое настроение
Почему возникает САР?
Все из-за дневного света, которого осенью становится меньше, и мозг (а именно гипоталамус) начинает производить больше мелатонина, меньше серотонина.
Неизвестно (пока), почему одни люди страдают САР, а другие нет.
А почему это больше, чем “плохое настроение”?
САР официально признана подтипом большого депрессивного расстройства.
Основная разница с просто плохим настроением в том, что САР значимо влияет на твою способность работать, радоваться, на желание встречаться с друзьями и, чаще всего, ты не можешь из этого выбраться самостоятельно.
Женщины болеют САР чаще мужчин.
Симптомы САР
- подавленное настроение;
- низкий уровень энергии в холодное время года;
- повышенная раздражительность;
- трудности с концентрацией;
- желание есть углеводы, сладкое и, как следствие, набор веса;
- не хочешь встречаться с друзьями, социальная жизнь скорее нагрузка, чем радость;
- постоянно хочется спать.
И это не "однократная акция", а постоянное состояние.
Что нужно делать теперь?
Обратиться к психотерапевту, чтобы подтвердить или отвергнуть этот диагноз.
А что делать прямо сейчас?
- Проверить, достаточно ли ты спишь, и настроить режим сна.
- Гулять побольше (в силу, но каждый день).
- Добавить в рутинные дела что-то приятное и "для себя", что-то, что будет провоцировать выброс серотонина.
- Можно купить специальную лампу, имитирующую дневной свет. Светотерапия показала хорошие результаты в борьбе с САР.
Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.
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