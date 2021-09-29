Сгусток крови с футбольный мяч: в больнице Днепра мужчине вырезали 12 см аневризмы

Сгусток крови с футбольный мяч: в больнице Днепра мужчине вырезали 12 см аневризмы

Пациенту перелили более трех литров крови.

В Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова провели уникальную операцию по спасению жизни 79-летнего пациента с расслоением аневризмы брюшного отдела аорты.

Длина пораженного участка сосуда составила 12 см, сообщил главный врач клиники Сергей Рыженко.

"Больной в тяжелом состоянии поступил в реанимацию Мечникова 24 сентября с диагнозом расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты. Большой ком крови, как футбольный мяч, выпирал из живота", — написал Сергей Рыженко.

Фото: Сергей Рыженко

Операцию провела бригада врачей — сосудистые хирурги: Сергеев Олег, Сергей Ольховик, Яхийа Альбайюк, Руслан Чайка, Дмитрий Кисилевский, анестезиолог Екатерина Воронкова. Медики в течение трех часов делали все возможное, чтобы Борис Георгиевич не умер.

Пациенту перелили более трех литров крови.

Сейчас к нему приехала жена.

"Дедушка побрился, сказал, что она привезла ему душевный покой. Воркуют и ждут приезда детей", — рассказал врач.

Он отметил, что Борис Георгиевич жил в Авдеевке Донецкой области в начале войны. Спасаясь от обстрелов, вместе с женой поехал на родину — в Новоселовку.

"Они чувствовали себя старыми и брошенными, и уже сами для себя выбирали время своей смерти", — рассказал о пациенте главврач.

Когда почувствовал боль и стал терять сознание, Борис Георгиевич обратился за помощью в ближайшую Мирноградскую больницу. Затем последовала сложная транспортировка за сотни километров в Днепр.

В настоящее время спасенный пациент готовится к переводу из реанимации в обычное отделение.

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