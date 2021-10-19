Шанс на новую жизнь: мальчик после трансплантации сердца поехал домой

Шанс на новую жизнь: мальчик после трансплантации сердца поехал домой

Макса, который недавно перенес пересадку сердца, уже выписали, и он возвращается домой.

Первая детская трансплантация сердца в Украине, которая состоялась четыре недели назад, завершилась успешно. 13-летний Максим едет домой в добром здравии и хорошем настроении.

Об этом сообщил украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

Максим стал известным блогером. Его страница в Instagram, где он пишет о том, как чувствует себя после трансплантации сердца, за четыре недели набрала 6 тыс. подписчиков.

Борис Тодуров назвал случай Максима уникальным за последний год. Он также пообещал, что вскоре расскажет о девочке, которая младше Максима, но уже успешно перенесла сложную операцию.

"На следующей неделе будет еще одно сообщение о детской трансплантации в Институте сердца", — сообщил Борис Тодуров.

Максим поблагодарил врача за уникальную пересадку, спасшую ему жизнь.

Мама Максима. Фото: Facebook Борис Тодуров

"Благодарю вас за шанс на новую жизнь. Надеюсь, все будет хорошо", — сказал Максим.

Макс первым среди детей получил новое сердце в Украине и уже возвращается домой из клиники.

Парень болел с июля 2021-го. Тогда он внезапно перенес инсульт. Последний месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО. Когда в сентябре мальчика перевезли в больницу скорой помощи, состояние его было критическим, и счет шел на дни.

Сердце Максиму пересаживали директор Института сердца Борис Тодуров с Гавриилом Ковтуном и лечащим кардиохирургом ребенка Виталием Петровым.

Трансплантация сердца во Львове. Фото — Facebook Олег Самчук

Донором органов стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

Отметим, что для Бориса Тодурова — это была двадцатая трансплантация.

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"Впервые в Украине трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы снова во львовской больнице скорой помощи. Сегодня одновременно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда киевских, львовских и польских специалистов", — сообщил тогда врач.

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