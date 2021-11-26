Шесть хитрых загадок на логику и интеллект: пройдите короткий тест

Шесть хитрых загадок на логику и интеллект: пройдите короткий тест

Иногда все гораздо проще, чем кажется.

Загадки на логику являются одним из самых эффективных способов развития ваших навыков мышления и интеллекта. Необычные задачи похожи на «гимнастику для мозга», которая полезна всем. Предлагаем вам поучаствовать в этом интеллектуальном мини-марафоне, чтобы проверить свою логику и внимание.

Мы собрали 6 задач, каждая из которых сложнее предыдущей.

Ответы вы найдете в конце. Удачи!

Семь сестер на даче

Семь сестер уехали на дачу, и каждая решила там найти себе занятие по душе. Первая начала читать роман, вторая – жарить блины, третья – играть в шахматы, четвертая – развернула журнал с кроссвордами, пятая – занялась стиркой, шестая – поливать растения.

А чем занялась седьмая сестра?

Иллюстрированный Натальей Кулаковой на бледный день

Кража обуви

Юноша получил в наследство две фабрики, где производили очень красивую женскую обувь. Все шло хорошо, пока мужчина не заметил, что работники начали воровать хорошую обувь для своих подруг и жен.

Как укротил юноша своих работников?

Иллюстрированный Натальей Кулаковой на бледный день

Кот и мышка

Когда идет дождь, кошка находится в комнате или в подвале.

Когда кот в комнате, мышь в норе, а сыр – в холодильнике.

Если сыр на столе, а кот в подвале, значит мышка в комнате.

Сейчас идет дождь и сыр на столе.

Где кот и мышка?

Иллюстрированный Натальей Кулаковой на бледный день

Перехитрить правителя

Автократический правитель острова не хотел, чтобы инопланетяне селились там. Но он хотел казаться справедливым монархом, потому принял закон. Согласно ему, каждый новый человек на острове должен сделать заявление, от которого будет зависеть его жизнь.

В заявлении говорится: "Если инопланетянин скажет правду, его расстреляют. А если он скажет неправду, его повесят".

Что должен сказать инопланетянин, чтобы перехитрить правителя?

Иллюстрированный Натальей Кулаковой на бледный день

Соедините все точки тремя линиями

Иллюстрированный Натальей Кулаковой на бледный день

Что вы видите, кроме быка?

Preview photo credit NBA

Теперь давайте посмотрим, сколько загадок вам удалось разгадать!

Ответы:

Седьмая сестра играет в шахматы с третьей. Владелец приказал одной фабрике производить только обувь для правой ноги, а другой — только для левой. Кот может находиться либо в комнате, либо в подвале. Но кот не может быть в комнате, потому что сыр не в холодильнике – он на столе. Итак, кот в подвале. Мы знаем, что сыр на столе, а кот в подвале. А значит мышка находится в комнате. Если инопланетянин скажет: "Меня приговорили к повешению", он загонит правителя в угол. Если это верно, правитель должен его застрелить. Но это неправда. А если это неправда, его нужно повесить. Но это означало бы, что он сказал правду. Следовательно, заявление «Меня приговорили к повешению» спасет жизнь инопланетянину. Нужно составить треугольник:

Нужно сложить треугольник

Когда вы переворачиваете быка вверх ногами, он выглядит как робот, читающий книгу на скамейке в парке.

Preview photo credit NBA

А теперь пройдите наш Тест: какие у вас особенности мышления – обычные или нестандартные?

По материалам brightside.me