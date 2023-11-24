Шесть продуктов для женского здоровья: что нужно есть каждой женщине после 40

Врачи назвали те продукты, которые женщина должна есть каждый день, чтобы не испытывать проблем со здоровьем половой системы.
Эти продукты нужно есть, чтобы сохранить свою молодость, красоту и здоровье. Они улучшают упругость кожи, увеличивают активность и понижают опасность женских болезней. Рассказываем, что нужно есть, чтобы чувствовать себя здоровой и счастливой каждый день.
Что нужно есть каждой женщине после 40: список продуктов
- Овсяная каша. Врачи рекомендуют каждое утро есть овсянку, но не быстрого приготовления. Овсяные зерна содержат необходимый набор полезных элементов, налаживающих оптимальную работу организма. Овсянка способна улучшать перистальтику желудка, кровообращение в тазовой части тела, снижает уровень сахара в крови и ускоряет рост волос. Овсяная каша способна наладить обмен веществ в организме, поэтому способствует стройности фигуры.
- Капуста. Медики советуют употреблять женщинам все виды и сорта капусты: белокочанную, брюссельскую, пекинскую, савойскую и т.д. Этот овощ способен улучшать гормональный фон в организме. Также капуста снижает риски заболевания онкологией матки и молочной железы.
- Жирная морская рыба. В рыбе имеется большая часть полиненасыщенной кислоты омега-3, жирорастворимых витаминов и витаминов D и E. Жирная и красная рыба укрепляет сердечно-сосудистую систему, делает кожу здоровой и сияющей, улучшает работу пищеварительной системы. Также употребление рыбы влияет на выработку гормона счастья – серотонина.
- Кисломолочный творог. Этот продукт хорошо усваивается организмом, укрепляет кости, зубы и сосуды, потому что имеет много белка. Сыр особенно полезен женщинам в период менопаузы и после. В этот период времени костная ткань слабеет, начинают болеть ноги и спина. Следует употреблять обычный кисломолочный творог, поскольку он гораздо полезен. От обезжиренного будет мало пользы для здоровья.
- Бананы. Эти фрукты имеют множество преимуществ для здоровья женского организма. Бананы ускоряют процессы пищеварения, повышают настроение и поддерживают упругость кожи. Они очень полезны для женщин во время менструального цикла и менопаузы, поскольку способны снимать воспаления в организме, что вызывает боль в спине и животе. Но не стоит есть много бананов, потому что они достаточно калорийны.
- Оливковое масло. Это рекордсмен по содержанию полезных веществ для женского здоровья. Оливковое масло холодного отжима оказывает положительное влияние на работу яичников, поддерживает здоровое сияние кожи, укрепляет волосы и сосуды. Если каждый день употреблять оливковое масло, снижаются риски заболевания онкологией женских половых органов.
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