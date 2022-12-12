Шесть продуктов, которые помогут согреться и заснуть

В условиях отключения света, ухудшения погоды, понижения температуры в квартирах, эксперты рекомендуют определенные продукты, которые помогут заснуть. В первую очередь из-за того, что они помогают согреться.

Эксперт из сна Эшли Хейнсворт рассказала, какие обычные недорогие продукты естественным образом согревают тело и вызывают сон.

Корица . Это не только популярная специя, но и хорошее снотворное. Ее термогенные свойства повышают температуру тела. А если растворить корицу в стакане молока, такой напиток и согреет, и вызовет долгожданный сон.

. Это не только популярная специя, но и хорошее снотворное. Ее термогенные свойства повышают температуру тела. А если растворить корицу в стакане молока, такой напиток и согреет, и вызовет долгожданный сон. Овес. Обычно мы привыкли, что это продукт для завтрака, но, по мнению эксперта, овсяная каша принесет пользу и перед сном. Благодаря чему овес может согреть и вызвать сон? Отруби и клетчатка, которой очень много в овсе, медленно перевариваются, поэтому высвобождается много энергии, которая и греет. Это еще не все, такая пища содержит много мелатонина, который, как известно, улучшает сон.

Обычно мы привыкли, что это продукт для завтрака, но, по мнению эксперта, овсяная каша принесет пользу и перед сном. Благодаря чему овес может согреть и вызвать сон? Отруби и клетчатка, которой очень много в овсе, медленно перевариваются, поэтому высвобождается много энергии, которая и греет. Это еще не все, такая пища содержит много мелатонина, который, как известно, улучшает сон. Орехи. Употребление арахиса, миндаля, фисташек и других орехов перед сном ускоряет метаболизм, поэтому повышает температуру тела. Орехи содержат мелатонин, природный гормон, помогающий контролировать цикл сна.

Употребление арахиса, миндаля, фисташек и других орехов перед сном ускоряет метаболизм, поэтому повышает температуру тела. Орехи содержат мелатонин, природный гормон, помогающий контролировать цикл сна. Бананы. Это не только вкусный фрукт, но и отличный регулятор температуры. Бананы содержат витамин В и магний, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду. Еще польза магния в том, что он помогает мышцам расслабиться и успокаивает тело.

Это не только вкусный фрукт, но и отличный регулятор температуры. Бананы содержат витамин В и магний, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду. Еще польза магния в том, что он помогает мышцам расслабиться и успокаивает тело. Имбирь. Чашка имбирного чая является традиционным средством от простуды, гриппа и кашля. Она согревает и повышает иммунитет. Благодаря сосудорасширяющим свойствам имбиря кровеносные сосуды расслабляются, что способствует увеличению кровотока и повышению температуры.

Чашка имбирного чая является традиционным средством от простуды, гриппа и кашля. Она согревает и повышает иммунитет. Благодаря сосудорасширяющим свойствам имбиря кровеносные сосуды расслабляются, что способствует увеличению кровотока и повышению температуры. Морковь. Корнеплоды моркови могут согреть организм перед сном. По мнению эксперта, морковь является одним из овощей, улучшающих сон, поскольку она содержат питательное вещество альфа-каротин, а также калий.

Не стоит перед сном употреблять фрукты и овощи, в которых много воды. Насыщенные водой фрукты и овощи охлаждают тело, вызывая бессонницу.

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