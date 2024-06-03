Шесть противовоспалительных продуктов для ежедневного употребления

Хроническое воспаление обычно приводит к самым разным заболеваниям, как минимум проблем со здоровьем, поэтому требует лечения. Корректировка рациона поможет, если не вылечить полученные болезни, то хотя бы замедлить процесс воспаления.

По мнению диетолога Софи Жанви нужно ежедневно потреблять следующие шесть продуктов, которые улучшат пищеварение, стабилизируют уровень сахара в крови, помогут сбросить лишний вес. Но это еще не все, как отмечает диетология, противовоспалительной диеты нужно придерживаться тем, кто страдает эндометриозом, экземой или акне.

Какие продукты нужно добавить в рацион для борьбы с воспалительными процессами

Орехи

В первую очередь речь идет о орехах. Не только о тех, которые являются источником клетчатки, растительных белков, минералов и антиоксидантов, еще лучше выбирать орехи, которые еще и содержат Омегу-3. Орехи оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, кожу, суставы и когнитивные функции, способствуют выработке ценных противовоспалительных веществ. Орехи незаменимы при дерматологических проблемах, воспалительных заболеваниях и даже тревоге.

Жирная рыба

Для оптимальной эффективности дважды в неделю добавляйте в меню жирную рыбу, как, например, тунца, лосося, сардины или скумбрию. Все они содержат еще одну форму противовоспалительной Омега-3.

Черника

Черника, так же как малина, смородина и ягоды в целом помогают бороться с окислительным стрессом в клетках, поэтому являются настоящими антиоксидантными бомбами. Само окисление способствует старению и вызывает воспалительные реакции.

Среди ягод по антиоксидантным свойствам выделяется черника благодаря тому, что она содержит особо эффективный тип антиоксидантов — полифенолы. Их способность блокировать выработку некоторых провоспалительных веществ подтверждена исследованиями. Поэтому диетология рекомендует регулярно потреблять смузи и компоты на основе черники. Плюс черники еще и в том, что у нее умеренное содержание сахара.

Гречка

Почему именно гречку нужно есть при воспалительных процессах? Гречка богата антиоксидантами, растительными белками, не содержит глютена, имеет более низкий гликемический индекс, чем рис и паста. Гречка богата клетчаткой, которая позволяет "кормить" полезные бактерии микробиоты, производящие противовоспалительные вещества.

Кефир

Кефир содержит натуральные пробиотики, живые бактерии, которые засевают наш микробиом, помогая ему стать богаче и разнообразнее. Здоровый микробиом улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, обеспечивает здоровую кожу и стабильное психическое здоровье. Давно известно с ухудшением микробиоты, эндотоксины попадают в кровь, что приводит к воспалительной реакции организма.

Темный шоколад с 85% какао

Софи Жанви настаивает на пользе темного шоколада при условии, если он будет с высоким содержанием какао и не очень сладким. Как отмечает диетолог, именно содержание какао отвечает за полезность продукта. Какао содержит один из богатейших в растительном мире набор антиоксидантов, минералов, клетчатки и противовоспалительного вещества – теобромина. "Не паникуйте, если у вас акне – четыре кубика темного шоколада с 85% содержанием какао не принесут проблем, а наоборот помогут! При этом молочный или белый шоколад могут способствовать воспалению из-за количества сахара".

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