Шесть веских причин пить лимонную воду утром: что будет с организмом

Вода с лимоном.

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Вода с лимоном для многих людей стала неотъемлемым утренним ритуалом из-за пользы для организма. В частности, для детоксикации.

Почему стоит пить воду с лимоном утром, рассказала диетология Лаура Парада в комментарии Vogue.

Точного рецепта такого утреннего напитка нет. Рекомендуется добавить половину выжатого лимона в стакан теплой воды – это около 200 мл.

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Диетология подчеркивает, что вода должна быть теплой – не кипятком. Ведь объясняет она, если жидкость имеет такую же температуру, как и тело, то усваивается гораздо быстрее.

Несмотря на полезные свойства, есть и побочные эффекты лимонной воды утром. Том, если вы склонны к изжоге, то лучше от такого ритуала отказаться, или добавить немного лимона к полному стакану воды.

Шесть причин употреблять лимонную воду утром

Причина №1

“Это помогает запустить процесс пищеварения утром”, - объясняет Лаура Парада.

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Причина №2

"Это укрепляет иммунную систему, - говорит диетология. Лимон имеет высокое содержание витамина С, а также богат витаминами группы В, кальцием, железом, магнием, калием и ферментами".

Причина №3

Это полезно для кожи благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые "предотвращают повреждение, вызванное свободными радикалами", - говорит специалист.

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Причина №4

Это помогает увлажнению организма. Употребление воды натощак – это эффективный способ стимулировать метаболизм и увлажнить организм, особенно после ночного сна, когда увлажнение минимальное. есть

Причина №5

Это улучшает кишечный транзит и увлажняет толстую кишку, говорит диетология. Именно поэтому употребление воды с лимоном натощак может помочь в борьбе с запорами и способствует процессам кишечника.

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Причина №6

Это помогает усваивать железо, особенно если его употреблять вместе с зелеными листовыми овощами и бобовыми. Витамин С фактически помогает превратить железо из менее усваиваемой формы в легче усваиваемое организмом.

Напомним, мы писали о том, какие продукты добавить в рацион во избежание задержания воды в организме.