Шпинат: польза и вред зелени для организма

О пользе и вреде шпината — в материале ТСН.ua
Шпинат – это настоящий суперпродукт, сочетающий в себе тонны питательных веществ в уникальной низкокалорийной форме. Шпинат содержит множество белка, железа, витаминов и минералов. Но как и любой другой продукт, шпинат имеет противопоказания к употреблению.
Польза шпината для всех
Какие полезные вещества содержит шпинат
- Шпинат является источником витамина А., витамина С. Последний является мощным антиоксидантом, поддерживающим здоровье кожи и иммунную функцию. В шпинате много витамина К1, который необходим для свертывания крови.
- Фолиевая кислота, содержащая шпинат, важна для беременных женщин и необходима для нормального функционирования клеток и роста тканей.
- Шпинат – отличный источник железа, который помогает создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям вашего тела.
- Кальций в шпинате необходим для здоровья костей и является важной сигнальной молекулой для вашей нервной системы, сердца и мышц.
- Шпинат содержит также калий, магний, витамины B6 и E и другие витамины.
- В шпинате содержится йод, поэтому он целебно влияет на работу щитовидной железы.
- Употребление шпината очень полезно для здоровья глаз, в нем содержится лютеин и другие вещества, защищающие нервные клетки и предотвращающие такое серьезное заболевание, как дистрофия сетчатки.
Шпинат помогает при следующих болезнях:
Регулярное употребление шпината улучшает возможность контролировать количество глюкозы в крови. У диабетиков снижается риск развития рака, улучшается состояние скелета.
Последние исследования показывают, что шпинат – противораковое средство. В нем содержатся гликолипиды, вещества, не дающие развиваться в новообразованиях новым сосудам, питающим раковую опухоль. Шпинат содержит вещества, нейтрализующие негативное влияние канцерогенов, содержащихся в приготовленном мясе.
Шпинат обладает успокаивающими свойствами. Благодаря аминокислоте триптофана, он борется с реактивной гипогликемией. Реактивная гипогликемия — состояние, связанное с падением сахара в крови до очень низкого уровня, может вызвать чувство тревоги и приступы беспокойства. А шпинат помогает с этим справиться.
Еще одно замечательное свойство шпината — низкая калорийность (всего 20 ккал на 100 г) и высокое содержание клетчатки, прочищающей кишечник, способствуют детоксикации и похудению.
Шпинат советуют включить в рацион при сахарном диабете, малокровии, гипертонии, заболеваниях нервной системы, гастрите, остеопорозе, при запорах и метеоризме, при физических и умственных нагрузках.
Чем полезен шпинат для женщин
- Женский организм чаще всего страдает анемией из-за повышенной потребности в железе. Шпинат отлично справляется с насыщением этим и не только этим минералом. Дефицит железа является частой причиной облысения. Железо насыщает кровь кислородом, что способствует улучшению качества волосяного покрова и стимулирует кровообращение в коже головы.
- Он полезен при нарушениях менструального цикла, благодаря высоким дозам витаминов группы В. Помогает устранить боль внизу живота при нарушениях цикла.
- Врачи часто рекомендуют зеленые листовые овощи при вероятности выкидыша.
- Кроме того, в зелени много витаминов для обеспечения будущего ребенка питательными веществами. А при лактации листовая зелень способна насыщать грудное молоко полезными микроэлементами. Улучшая работу иммунной и желудочно-кишечной системы матери, шпинат помогает женщине чувствовать себя лучше и во время беременности.
- Витамин А также необходим для кожи и волос. Витамин А замедляет выработку кожного серума в волосяных фолликулах, поддерживает кожу и волосы в нормальном состоянии.
- Листовая зелень часто содержит значительные дозы аскорбиновой кислоты, что имеет решающее значение для образования в теле коллагена.
Какая польза шпината для мужчин
- Шпинат способствует усилению потенции благодаря содержанию белков и токоферола. Приток крови в репродуктивный орган происходит с помощью жирных кислот (Омега-3) и витамина В9.
- В состав шпината входит цинк, что особенно полезно для мужчин старшей возрастной категории, когда цинковое голодание приводит к снижению либидо, недостаточной выработке спермы и плохой эрекции. У мужчин повышается риск развития простатита. У мальчиков же дефицит цинка нередко является основной причиной недоразвитости половых органов. Ежедневное употребление шпината покроет некоторую часть суточной потребности организма в цинке.
- Шпинат нормализует гормональный фон мужчины, он усиливает выработку тестостерона (мужского полового гормона). Кроме этого шпинат содержит витамин Е (токоферол), без которого невозможно нормальное функционирование предстательной железы. Недостаток этого витамина может привести к дистрофии мышц и полному бесплодию.
- Для наращивания и поддержания мышечной массы организма необходимы аминокислоты. В шпинате их содержится такое количество, что шпинат называют строительным материалом для мышц. Этот листовой овощ будет полезен как для бодибилдеров, так и для мужчин, занимающихся тяжелым физическим трудом на работе.
Как полезнее есть шпинат
Шпинат можно употреблять в любом виде. Преимущество этой зелени в том, что даже при термической обработке он сохраняет большинство питательных веществ. Молодые листья лучше всего подходят для салатов или легких соусов. Универсальный соус из зелени отлично смешивается с мясом, морепродуктами и сыром. Грубые и зрелые листья следует тушить, готовить на пару или обжаривать.
Вред от шпината
- Шпинат содержит щавелевую кислоту, препятствующую абсорбции. Молекулы щавелевой кислоты, также называемые оксалаты, способны связываться с кальцием и железом и не позволяют организму усваивать их. Высокий уровень оксалатов снижает уровень абсорбции железа и кальция. Поэтому организм не получает достаточного количества этих элементов.
- Шпинат является богатым источником пищевых волокон. Несмотря на то, что потребление клетчатки полезно для пищеварения, организму нужно время, чтобы привыкнуть к ней. Вот почему шпинат может повлечь за собой расстройства желудка, такие как газообразование, вздутие живота, судороги и даже запор. Чтобы этого избежать, вводите шпинат в свой обычный рацион постепенно.
- Шпинат может вызвать легкую и умеренную диарею. Это предпочтительно происходит из-за потребления избыточного количества продуктов с высоким содержанием клетчатки. Поэтому не стоит совмещать шпинат с другими продуктами, богатыми клетчаткой.
- Шпинат содержит большое количество пуринов. Это группа органических соединений, которая при попадании в организм в избытке превращается в мочевую кислоту. Присутствие чрезмерной мочевой кислоты в почках может увеличить осаждение кальция в этом органе. В результате образуются мелкие и средние камни почек. Лучше избегать употребления шпината, если в прошлом у вас уже были камни в почках.
- В шпинате высоко содержание пуринов, метаболизирующихся в организме и в конечном итоге увеличивающих количество мочевой кислоты. Если вы подвержены таким заболеваниям, как подагрический артрит, должны максимально снизить употребление шпината. Иначе может возникнуть серьезная боль в суставах, воспалениях и припухлостях.
- Хоть и очень редко, но шпинат может вызвать аллергические реакции. Из-за того, что шпинат содержит гистамин, вызывающий незначительные псевдоаллергические эффекты.
- Не рекомендуется принимать шпинат вместе с препаратами, разжижающими кровь, поскольку действие шпината противоположно действию этого лекарственного средства.
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