Штаммом коронавируса "Омикрон"за зиму могут заразиться более 50% населения Европы

В ближайшие 6-7 недель в странах Европы штаммом коронавируса "Омикрон" могут заразиться более 50% населения.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что "Омикрон" быстро становится доминирующим в западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Клюге сослался на прогнозы экспертов, основанные на наблюдаемых темпах распространения штамма.

По его словам, только за первую январскую неделю в Европе зафиксировали около 7 млн ​​случаев COVID-19, зараженность усилилась более чем вдвое за двухнедельный период.

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"50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения "омикроном". Он быстро становится доминирующим в западной Европе и сейчас распространяется на Балканах", — сказал он.

На 10 января 26 стран Европы сообщили ВОЗ, что около 1% их населения еженедельно заражаются COVID-19, продолжил Клюге. Из-за беспрецедентных масштабов передачи вируса растет количество госпитализаций с коронавирусом, что создает нагрузку на системы здравоохранения.

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В ВОЗ считают, что одобренные к этому моменту вакцины "оказывают хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смерти", в том числе в случаях с заражением "Омикроном".

В Европе Британия занимает первое место по количеству случаев COVID-19, с начала пандемии там обнаружили более 14 млн случаев заражения коронавирусом (142 224 за последние сутки). На втором месте находится Франция с более чем 12 млн случаями,

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