Сильная магнитная буря накроет Землю: когда начнется и чем опасна (календарь солнечных вспышек)

Если вы метеозависимы, эти советы помогут вам пережить сложный период.

Землю накроет мощная магнитная буря. Она начнется сегодня, 11 февраля, вечером и достигнет своего пика 12-13 февраля.

Об этом говорится на портале Meteoagent в материале-прогнозе солнечных вспышек на февраль 2024 года.

Онлайн-прогноз солнечных вспышек и штормов рассчитывается посредством спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Прогноз обновляется онлайн, поскольку такие данные поступают от активности Солнца (обычно каждые 10 минут).

Предупреждения о солнечных вспышках и штормах на сегодняшний день, а также на ближайшие дни месяца смотрите в календаре. Красным цветом отмечено дать наибольшую активность солнцу.

Календарь солнечных вспышек Фото: meteoagent

Основные симптомы, которые могут испытывать метеозависимые: головные боли, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость, бессонница.

Отметим, что во время магнитных бурь рекомендовано увеличить физическую нагрузку – больше двигаться

Что касается диеты, то следует ограничить употребление жареной, жирной, острой пищи, фастфуда и сладостей. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, рыбы, а также пейте больше воды – не менее 1,5 литра в сутки

Увеличьте часы сна и отдыха до 7 часов в сутки, а также ложитесь спать в одно и то же время.

Напомним, в феврале 2024 года нас ждет несколько вспышек на солнце, которые могут повредить здоровью. Несколько мощных магнитных бурь ударят по нашей планете.

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