Сильнейшую черту отличия человека от животных составляет нравственность: День эволюции и теория Дарвина

24 ноября ежегодно отмечают Международный день эволюции.

Международный день эволюции – это праздник, посвященный годовщине первой публикации Чарльза Дарвина «О происхождении видов». Именно 24 ноября 1859 г. публикация увидела свет и вызвала настоящий ажиотаж.

Английскому естествоиспытателю понадобилось 20 лет, чтобы объяснить процесс эволюции.

Согласно его теории, эволюция – это изменение наследственных характеристик биологических популяций в течение последующих поколений. Предполагается, что, в конце концов, каждое живое существо может проследить свое происхождение от бактерии, жившей миллиарды лет назад.

Утверждается, что эволюция в организме происходит из-за конфигурации наследственных признаков – наследственных черт организма. К примеру, у людей цвет глаз является унаследованной чертой, и человек может наследовать карие глаза от одного из собственных родителей.

Приблизительно 8% населения мира сейчас имеют голубые глаза.

Сотни исследований подтверждают факты эволюции как в микроэволюционном, так и макроэволюционном масштабе – от возникновения новых черт и новых видов до оснований сложности, которые мы видим в жизни, и статистической вероятности возникновения такой сложности.

Но эволюция – это только теория. Это не факт или научный закон. Эволюция ненаучная, потому что она не подвергается серьезной научной проверке. Она заявляет о событиях, которые не наблюдались в лабораторных условиях и никогда не могут быть воспроизведены. Эволюция не может объяснить возникновение жизни на Земле.

По случаю Дня эволюции мы сделали подборку цитат Чарльза Дарвина

Сильнейшую черту отличия человека от животных составляет моральное чувство или совесть. И господство его проявляется в коротком, но могущественном и очень выразительном слове «должен». Тем, кто в полной мере признает бессмертие человеческой души, гибель нашего мира покажется не столь ужасной. Способность краснеть — самое характерное и человечное качество из всех человеческих свойств. Человек скрупулезно изучает характер и родословную лошадей, быков и собак, прежде чем допустить их спаривание. Когда речь идет о его собственном браке, человек редко проявляет такую предусмотрительность, а иногда и не проявляет его вовсе. Обезьяна, однажды опьяневшая от бренди, никогда к напитку больше не прикоснется. И в этом обезьяна значительно умнее большинства людей. Размножайтесь, меняйтесь, и пусть самые сильные выживают, а самые слабые умрут. Объяснить происхождение жизни на земле лишь случайностью — это объяснить происхождение словаря взрывом в типографии. Нет ничего более невыносимого, чем праздность. Невежество всегда имеет большую самоуверенность, чем знание. Чем больше мы узнаем неизменные законы природы, тем более невероятными становятся для нас чудеса. Человек, решивший растратить хотя бы один час своего времени, еще не дорос до того, чтобы понимать всю ценность жизни.

В мировой общности даже распространяют приветствие к Международному дню эволюции.

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Мы собрали лучшие поздравления ко Дню эволюции

Жизнь состоит в том, чтобы постоянно развиваться, и потому изменения – это единственная поддерживающая нас константа. С Днем эволюции!

Мы все развиваемся и от нас зависит, как мы хотим развиваться в своей жизни.

Давайте поблагодарим Чарльза Дарвина за то, что он дал нам теорию, отвечающую на так много вопросов.

Каждый из нас должен пережить свою эволюцию, и мы осознаем это, когда оглянемся назад. Поздравляем всех с Днем эволюции!

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