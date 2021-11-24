Сильнейшую черту отличия человека от животных составляет нравственность: День эволюции и теория Дарвина

24 ноября ежегодно отмечают Международный день эволюции.
Международный день эволюции – это праздник, посвященный годовщине первой публикации Чарльза Дарвина «О происхождении видов». Именно 24 ноября 1859 г. публикация увидела свет и вызвала настоящий ажиотаж.
Английскому естествоиспытателю понадобилось 20 лет, чтобы объяснить процесс эволюции.
Согласно его теории, эволюция – это изменение наследственных характеристик биологических популяций в течение последующих поколений. Предполагается, что, в конце концов, каждое живое существо может проследить свое происхождение от бактерии, жившей миллиарды лет назад.
Утверждается, что эволюция в организме происходит из-за конфигурации наследственных признаков – наследственных черт организма. К примеру, у людей цвет глаз является унаследованной чертой, и человек может наследовать карие глаза от одного из собственных родителей.
Приблизительно 8% населения мира сейчас имеют голубые глаза.
Сотни исследований подтверждают факты эволюции как в микроэволюционном, так и макроэволюционном масштабе – от возникновения новых черт и новых видов до оснований сложности, которые мы видим в жизни, и статистической вероятности возникновения такой сложности.
Но эволюция – это только теория. Это не факт или научный закон. Эволюция ненаучная, потому что она не подвергается серьезной научной проверке. Она заявляет о событиях, которые не наблюдались в лабораторных условиях и никогда не могут быть воспроизведены. Эволюция не может объяснить возникновение жизни на Земле.
По случаю Дня эволюции мы сделали подборку цитат Чарльза Дарвина
- Сильнейшую черту отличия человека от животных составляет моральное чувство или совесть. И господство его проявляется в коротком, но могущественном и очень выразительном слове «должен».
- Тем, кто в полной мере признает бессмертие человеческой души, гибель нашего мира покажется не столь ужасной.
- Способность краснеть — самое характерное и человечное качество из всех человеческих свойств.
- Человек скрупулезно изучает характер и родословную лошадей, быков и собак, прежде чем допустить их спаривание. Когда речь идет о его собственном браке, человек редко проявляет такую предусмотрительность, а иногда и не проявляет его вовсе.
- Обезьяна, однажды опьяневшая от бренди, никогда к напитку больше не прикоснется. И в этом обезьяна значительно умнее большинства людей.
- Размножайтесь, меняйтесь, и пусть самые сильные выживают, а самые слабые умрут.
- Объяснить происхождение жизни на земле лишь случайностью — это объяснить происхождение словаря взрывом в типографии.
- Нет ничего более невыносимого, чем праздность.
- Невежество всегда имеет большую самоуверенность, чем знание.
- Чем больше мы узнаем неизменные законы природы, тем более невероятными становятся для нас чудеса.
- Человек, решивший растратить хотя бы один час своего времени, еще не дорос до того, чтобы понимать всю ценность жизни.
В мировой общности даже распространяют приветствие к Международному дню эволюции.
Мы собрали лучшие поздравления ко Дню эволюции
- Жизнь состоит в том, чтобы постоянно развиваться, и потому изменения – это единственная поддерживающая нас константа. С Днем эволюции!
- Мы все развиваемся и от нас зависит, как мы хотим развиваться в своей жизни.
- Давайте поблагодарим Чарльза Дарвина за то, что он дал нам теорию, отвечающую на так много вопросов.
- Каждый из нас должен пережить свою эволюцию, и мы осознаем это, когда оглянемся назад. Поздравляем всех с Днем эволюции!
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