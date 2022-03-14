Симптом фантомной сирены: что с этим делать?

Симптом фантомной сирены: что с этим делать?

Война — это мощная травма для всех нас, независимо от того, военные ли мы или гражданские.

Если травма очень сильная и психика не может с ней справиться, возможны посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) или дереализация (аллопсихическая деперсонализация) — нарушение восприятия, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный или отдаленный, лишенный своих красок и при котором могут происходить нарушение памяти. ти.

Симптом фантомной сирены — это состояние, когда в полной тишине слышишь сирены, которых нет. Что с этим делать, рассказывают психологи Мария Медведева и психотерапевт Михаил Снитко.

Пройти проверку реальности и "заземлиться"

поговорить о стрессе с близкими,

умыть лицо или руки холодной водой,

перечислить предметы, которые есть в комнате,

прикоснуться к телу, потому что важно привести себя через тело к реальности

Для покрытия основных потребностей

старайтесь спать по мере возможности,

употребляйте теплую пищу и пейте горячий чай,

пейте много воды,

обнимайте того, кто рядом,

оставьте день без новостей и телефона, попросив близких заранее позвонить по телефону в случае тревоги

Замедлитесь

движения,

реакцию,

разговоры

Важно! При отсутствии угрозы

На уровень тревожности влияют

неопределенность будущего,

отсутствие контроля над ситуацией

Что делать

договориться с соседями и друзьями о том, как действовать во время чрезвычайной ситуации,

сделать стендап звонок,

написать пошаговый план, если тревога реальна,

поделить обязанности с близкими, чтобы все ясно знали, кто отключает газ, кто забирает вещи,

сложить нужные вещи на места, чтобы легко найти,

отдельно подготовьте одежду, которую можно одеть во время эвакуации в укрытие

Пока стресс остается хроническим, мы все находимся в ловушке дереализации, но наша психика справится, если хоть чуть-чуть закроет базовые потребности.

Теперь минимизируем симптомы, чтобы оставаться в тонусе и реагировать на ситуацию.