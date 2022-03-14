Симптом фантомной сирены: что с этим делать?

Война — это мощная травма для всех нас, независимо от того, военные ли мы или гражданские.
Если травма очень сильная и психика не может с ней справиться, возможны посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) или дереализация (аллопсихическая деперсонализация) — нарушение восприятия, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный или отдаленный, лишенный своих красок и при котором могут происходить нарушение памяти. ти.
Симптом фантомной сирены — это состояние, когда в полной тишине слышишь сирены, которых нет. Что с этим делать, рассказывают психологи Мария Медведева и психотерапевт Михаил Снитко.
Пройти проверку реальности и "заземлиться"
- поговорить о стрессе с близкими,
- умыть лицо или руки холодной водой,
- перечислить предметы, которые есть в комнате,
- прикоснуться к телу, потому что важно привести себя через тело к реальности
Для покрытия основных потребностей
- старайтесь спать по мере возможности,
- употребляйте теплую пищу и пейте горячий чай,
- пейте много воды,
- обнимайте того, кто рядом,
- оставьте день без новостей и телефона, попросив близких заранее позвонить по телефону в случае тревоги
Замедлитесь
- движения,
- реакцию,
- разговоры
Важно! При отсутствии угрозы
На уровень тревожности влияют
- неопределенность будущего,
- отсутствие контроля над ситуацией
Что делать
- договориться с соседями и друзьями о том, как действовать во время чрезвычайной ситуации,
- сделать стендап звонок,
- написать пошаговый план, если тревога реальна,
- поделить обязанности с близкими, чтобы все ясно знали, кто отключает газ, кто забирает вещи,
- сложить нужные вещи на места, чтобы легко найти,
- отдельно подготовьте одежду, которую можно одеть во время эвакуации в укрытие
Пока стресс остается хроническим, мы все находимся в ловушке дереализации, но наша психика справится, если хоть чуть-чуть закроет базовые потребности.
Теперь минимизируем симптомы, чтобы оставаться в тонусе и реагировать на ситуацию.