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Симптом фантомной сирены: что с этим делать?

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Симптом фантомной сирены: что с этим делать?

Pexels

Война — это мощная травма для всех нас, независимо от того, военные ли мы или гражданские.

Если травма очень сильная и психика не может с ней справиться, возможны посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) или дереализация (аллопсихическая деперсонализация) — нарушение восприятия, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный или отдаленный, лишенный своих красок и при котором могут происходить нарушение памяти. ти.

Симптом фантомной сирены — это состояние, когда в полной тишине слышишь сирены, которых нет. Что с этим делать, рассказывают психологи Мария Медведева и психотерапевт Михаил Снитко.

Пройти проверку реальности и "заземлиться"

  • поговорить о стрессе с близкими,
  • умыть лицо или руки холодной водой,
  • перечислить предметы, которые есть в комнате,
  • прикоснуться к телу, потому что важно привести себя через тело к реальности

Для покрытия основных потребностей

  • старайтесь спать по мере возможности,
  • употребляйте теплую пищу и пейте горячий чай,
  • пейте много воды,
  • обнимайте того, кто рядом,
  • оставьте день без новостей и телефона, попросив близких заранее позвонить по телефону в случае тревоги

Замедлитесь

  • движения,
  • реакцию,
  • разговоры

Важно! При отсутствии угрозы

На уровень тревожности влияют

  • неопределенность будущего,
  • отсутствие контроля над ситуацией

Что делать

  • договориться с соседями и друзьями о том, как действовать во время чрезвычайной ситуации,
  • сделать стендап звонок,
  • написать пошаговый план, если тревога реальна,
  • поделить обязанности с близкими, чтобы все ясно знали, кто отключает газ, кто забирает вещи,
  • сложить нужные вещи на места, чтобы легко найти,
  • отдельно подготовьте одежду, которую можно одеть во время эвакуации в укрытие

Пока стресс остается хроническим, мы все находимся в ловушке дереализации, но наша психика справится, если хоть чуть-чуть закроет базовые потребности.

Теперь минимизируем симптомы, чтобы оставаться в тонусе и реагировать на ситуацию.

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