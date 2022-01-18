Симптомы "Омикрона": факты о штамме, которые предоставили исследователи

В Минздраве предоставили новейшую информацию о штамме, согласно научным исследованиям.

В мире продолжаются исследования и изучение нового штамма "Омикрон", однако уже есть первые данные об указанном штамме.

По информации Минздрава и предварительным результатам научных исследований, "Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашних ячейках по сравнению со штаммом "Дельта".

Итак, что известно об этом варианте коронавируса?

Симптомы штамма "Омикрон" – Минздрав

Новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем "Дельта"

В среднем, по данным научных исследований, он составляет трое суток.

Также единичные исследования указывают, что происходит смещение заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то на "Омикрон" — 30,8 года.

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Риск реинфекции выше

Увеличивается и риск повторного заражения реинфекции, сообщают ученые. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

"Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта"

По предварительным данным, новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

Также в странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

В то же время нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, которую приводит "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Однако данные указывают на снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему.

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Меньший риск госпитализации

По сравнению со штаммом "Дельта", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.

Также есть данные о том, что риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для «Омикрона» вполовину меньше, чем для «Дельты».

Исследования из Дании демонстрируют, что только у 0,6% больных "Омикроном" были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни. В то же время данные по госпитализациям не окончательны, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей.

Правильное использование масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук по-прежнему остаются эффективными и простыми мерами, чтобы уберечься от инфицирования любым штаммом.