Симптомы штамма "Дельта": Ляшко назвал особые признаки заражения коронавирусом в Украине

Глава Минздрава рассказал об особенностях заболевания.

Сегодня 95% всех выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта", рассказал "Голосу Америки" министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях" Дельты "на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко сни снижается. Таких людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких ", — сказал Ляшко.

Особенности "Дельты"

Штамм коронавируса "Дельта", который распространяется по Украине, имеет особые признаки: 7-8 дней у человека наблюдается коронавирусная симптоматика, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%.

По словам Ляшко, пока среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города:

Харьков,

Запорожье,

Днепр,

Одесса

Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тыс. населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

УНИАН

Где сохраняется опасная ситуация с коронавирусом

Виктор Ляшко также рассказал, что сейчас одной из ближайших к "красной" зоне повышенной опасности является Херсонская область.

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас видим, что Черновицкая область, которая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост ", — сказал министр.

В частности, Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня, даже в оранжевый не попадала... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню.

В Минздраве сообщили, что нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го. Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 тыс. случаев COVID-19.

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"Это высокие показатели заболеваемости", — отмечает министр. Также в Украине растут как новые случаи заражений, так и количество госпитализаций.

Новый COVID-19: кто в зоне риска

"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей — тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", — объясняет Виктор Ляшко.

Лишь 20% украинцев вакцинировались. В общей сложности сделано более 13 млн прививок: из них 7 500 000 человек получили одну дозу, еще 6 млн полностью вакцинированы. В Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца этого года.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты. Но, я думаю, что мы справимся ", — сказал министр здравоохранения.

Какой будет вакцинация новой волны в Украине

Если в начале кампании вакцинация в Украине была абсолютно добровольной, то сейчас украинское правительство начало задействовать рычаги влияния. Согласно приказу Минздрава от 7 октября этого года, представители отдельных профессий обязаны пройти полноценный курс прививок.

Сейчас это касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также работников администраций разных уровней. На исполнение приказа дается один месяц. Работники, которые не привьются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, — говорится на сайте министерства.

"Например, период между первой и второй дозой вакцины CoronaVac составляет 14 дней. Спокойно можно успеть. Главное, чтобы было желание ", — прокомментировал Виктор Ляшко.

Напомним, вакцина CoronaVac — это инактивированная (обезвреженная) вакцина CoronaVac действует следующим образом:

ученые обезвреживают вирус.

проверяется результат — или на 100% вирус обезврежен и он не сможет вызвать болезнь.

инактивированный вирус с помощью инъекции вводят в мышцу человека.

иммунная система распознает антигены. В ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.

за несколько дней организм дает иммунитет от коронавируса.

Соответствующая законодательная норма пока не касается медицинских работников. По словам министра, более 80% украинских медиков уже вакцинированы. Среди них лидируют работники инфекционных больниц и отделений экстренной помощи.

Почему нет обязательной вакцинации для медиков

"Мы не вводили обязательную вакцинацию среди медработников по двум причинам. Во-первых, среди них и так высокий процент привившихся, и во-вторых — чтобы не ограничивать в доступе к медицинской помощи. Система сейчас перенаправлена на противодействие эпидемии, и мы уже сейчас знаем, что лет пять, а то и больше, это будет нам откликаться из-за недовыявление онкологических болезней, туберкулеза, ВИЧ-инфекции ", — пояснил Ляшко.

Как определить штамм "Дельта"

Первые симптомы "Дельты" проявляются лихорадкой без кашля и одышки. Температура обычно держится на уровне 37,8-38,5 ° С В некоторых пропадают обоняние и вкус, в сочетании с другими симптомами или без такового.

У детей симптомы "Дельты" часто отсутствуют на всех стадиях болезни, что повышает риск заражения от них. Но у других больных симптоматика нарастает, развивается вирусная пневмония, характерная для COVID-19. В таком случае усиливаются одышка и кашель, иногда — на фоне повышения температуры.

Через 5 дней наступает критический период: у некоторых заболевание переходит в тяжелую форму. Пневмония становится более выраженной, люди страдают от сильной одышки и кашля. При этом больные испытывают выраженную слабость и не могут даже завершить фразы.

Через неделю после заражения большинство больных в тяжелом и среднем состоянии попадают в больницу. Одышка усиливается, и они начинают нуждаться в кислороде.

Впоследствии у тяжелобольных развивается выраженная дыхательная недостаточность, иногда требует интубации и подключения к ИВЛ. Состояние бессимптомных больных не меняется, легкиеибольные чувствуют облегчение, вплоть до исчезновения симптомов.

У некоторых тяжелобольных на этом этапе развивается сепсис. Это опасное состояние с агрессивной реакцией иммунной системы. Таких больных госпитализируют в отделение интенсивной терапии и иногда даже приходится подключать их к аппаратам есмо, который заменяет работу сердца и легких. У части больных в легком и среднем состоянии появляются боли в животе и диарея.

Через 10 дней после заражения "Дельтой" в большинстве легкобольних полностью исчезают симптомы. Если такое состояние длится более трех дней, их обычно освобождают от изоляции.

У больных, страдающих от кашля, наступает серьезное облегчение, частота кашля снижается до исчезновения. Тяжелобольные делятся на 2 основные группы: выздоровели и выписались, с назначением врача и реабилитацией в амбулаторных условиях, и те, чье состояние ухудшилось.

Что происходит после выздоровления

Симптомы коронавируса могут сохраняться. В их числе — потеря обоняния и чувства вкуса, лихорадка, кашель, одышка, боль в горле, голове и мышцах, слабость. В Facebook есть группа COVID19 symptoms с участием 3 тыс. человек, они собирают свидетельства о постковидних симптомах.

Как поправиться после "Дельты"

Врачи рекомендуют приучать свой мозг к запахам.

Для облегчения кашля можно принимать растительные сиропы, но предварительно нужно посоветоваться с врачом для предотвращения аллергической реакции на препараты.

Пациенты после COVID-19 часто испытывают утомляемость, слабость, головные и мышечные боли, как при гриппе. При этом надо позаботиться о достаточном питье и правильном питании.

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