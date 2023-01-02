Синдром сухих глаз: как уберечь зрение из-за сидения за компьютером

Природа все хорошо продумала в человеке, даже моргание глазами.

Только то, что мы будем сидеть за компьютером на днях, природа не продумала. А это одна из причин, почему наши глаза сохнут.

Об этом пишет uahealth в Telegram-канале.

Синдром сухих глаз

Как чувствуется?

Глаза:

чешутся, болят;

покраснели;

чувствительны к свету;

слезятся;

ощущение, будто у тебя в глазу что-то постороннее;

быстро устают.

Почему возникает?

У тебя не хватает слез, то есть они либо недостаточно вырабатываются, либо быстро улетучиваются.

Почему слезы быстро улетучиваются?

сухой воздух;

ты реже моргаешь глазами, когда работаешь за компьютером;

ветер или плохой воздух (задымленность);

травмы

Почему слезы не вырабатываются?

старение;

болезни (особенно сахарный диабет, артрит, склеродермия);

некоторые лекарства: антигистаминные, гормоны, антидепрессанты, лекарства против давления;

повреждение слезной железы;

Если делали лазерную хирургию глаза, сухость может оставаться как часть процесса восстановления.

А как жить дальше?

Если это не болезни или особые состояния, то вот что можно сделать:

бросить курить (это фактор риска развития этого синдрома);

сделать влажный воздух дома;

делать перерывы, когда работаешь за компьютером (экран должен быть чуть ниже уровня глаз);

периодически снимать контактные линзы и носить очки;

использовать капли (искусственные слезы);

полноценное питание, нет стресса и хороший сон.

Напомним, что ранее мы писали о первой помощи в случае травм глаз.

А также объясняли, как сохранить здоровье глаз.

К тому же стало известно, что делать в случае повреждения глаз во время военных действий.

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