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Синдром сухих глаз: как уберечь зрение из-за сидения за компьютером

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
2 мин
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Синдром сухих глаз: как уберечь зрение из-за сидения за компьютером

Фото: pixabay.com

Природа все хорошо продумала в человеке, даже моргание глазами.

Только то, что мы будем сидеть за компьютером на днях, природа не продумала. А это одна из причин, почему наши глаза сохнут.

Об этом пишет uahealth в Telegram-канале.

Синдром сухих глаз

Как чувствуется?

Глаза:

  • чешутся, болят;
  • покраснели;
  • чувствительны к свету;
  • слезятся;
  • ощущение, будто у тебя в глазу что-то постороннее;
  • быстро устают.

Почему возникает?

У тебя не хватает слез, то есть они либо недостаточно вырабатываются, либо быстро улетучиваются.

Почему слезы быстро улетучиваются?

  • сухой воздух;
  • ты реже моргаешь глазами, когда работаешь за компьютером;
  • ветер или плохой воздух (задымленность);
  • травмы

Почему слезы не вырабатываются?

  • старение;
  • болезни (особенно сахарный диабет, артрит, склеродермия);
  • некоторые лекарства: антигистаминные, гормоны, антидепрессанты, лекарства против давления;
  • повреждение слезной железы;

Если делали лазерную хирургию глаза, сухость может оставаться как часть процесса восстановления.

А как жить дальше?

Если это не болезни или особые состояния, то вот что можно сделать:

  • бросить курить (это фактор риска развития этого синдрома);
  • сделать влажный воздух дома;
  • делать перерывы, когда работаешь за компьютером (экран должен быть чуть ниже уровня глаз);
  • периодически снимать контактные линзы и носить очки;
  • использовать капли (искусственные слезы);
  • полноценное питание, нет стресса и хороший сон.

Напомним, что ранее мы писали о первой помощи в случае травм глаз.

А также объясняли, как сохранить здоровье глаз.

К тому же стало известно, что делать в случае повреждения глаз во время военных действий.

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Дата публикации
Просмотры
146
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