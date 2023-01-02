Синдром сухих глаз: как уберечь зрение из-за сидения за компьютером

Природа все хорошо продумала в человеке, даже моргание глазами.
Только то, что мы будем сидеть за компьютером на днях, природа не продумала. А это одна из причин, почему наши глаза сохнут.
Об этом пишет uahealth в Telegram-канале.
Синдром сухих глаз
Как чувствуется?
Глаза:
- чешутся, болят;
- покраснели;
- чувствительны к свету;
- слезятся;
- ощущение, будто у тебя в глазу что-то постороннее;
- быстро устают.
Почему возникает?
У тебя не хватает слез, то есть они либо недостаточно вырабатываются, либо быстро улетучиваются.
Почему слезы быстро улетучиваются?
- сухой воздух;
- ты реже моргаешь глазами, когда работаешь за компьютером;
- ветер или плохой воздух (задымленность);
- травмы
Почему слезы не вырабатываются?
- старение;
- болезни (особенно сахарный диабет, артрит, склеродермия);
- некоторые лекарства: антигистаминные, гормоны, антидепрессанты, лекарства против давления;
- повреждение слезной железы;
Если делали лазерную хирургию глаза, сухость может оставаться как часть процесса восстановления.
А как жить дальше?
Если это не болезни или особые состояния, то вот что можно сделать:
- бросить курить (это фактор риска развития этого синдрома);
- сделать влажный воздух дома;
- делать перерывы, когда работаешь за компьютером (экран должен быть чуть ниже уровня глаз);
- периодически снимать контактные линзы и носить очки;
- использовать капли (искусственные слезы);
- полноценное питание, нет стресса и хороший сон.
Напомним, что ранее мы писали о первой помощи в случае травм глаз.
А также объясняли, как сохранить здоровье глаз.
К тому же стало известно, что делать в случае повреждения глаз во время военных действий.
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