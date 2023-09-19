Сиртфуд-диета: новый способ похудения, популярный среди королевских особ и знаменитостей

Эту систему питания используют королевские особы и знаменитости, когда им нужно быстро привести себя в форму перед важными мероприятиями.

Ее разработали нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен. Сиртфуд-диета позиционируется не столько как метод похудения, сколько как антивозрастная экспресс-программа, которая выведет организ пик его формы. Хоггинс называет эту диету "стимулятором производительности", рекомендуя ее спортсменам, футболистам, участникам морских регат и т.д. Напомним, что ранее мы писали о семи секретах похудения китаянок.

Сиртфуд-диета: какие продукты можно употреблять

Гоггинс и Маттен – дипломированные нутриционисты (Эйдан дополнительно имеет диплом фармацевта). Они несколько лет внимательно изучали полезные свойства биологически активного вещества ресвератрола и затем сформировали главные принципы своей диеты. Ресвератрол содержится в кожуре винограда, красном вине. Именно он наделяет этот напиток букетом полезных свойств – гипохолестеринемическими, антиоксидантными, противораковыми и кардиозащитными. Конечно, здесь идет речь только об употреблении красного вина в разумных количествах и с соблюдением всех показаний.

Ресвератрол относятся к группе сиртуинов (это клеточные ферменты). Мировые ученые уже не один год предполагают, что сиртуины отвечают за способность организма противостоять стрессу, регулируют процессы старения и обеспечивают профилактику возрастных заболеваний, чем продлевают жизнь.

Гоггинс и Маттен отметили, что употребление некоторых продуктов (каперсы, грецкие орехи, темный шоколад, красный лук) помогает активизировать в организме процесс выработки сиртуинов, поэтому клетки начинают активно самовосстанавливаться. Важно понять, хотя сыруины и являются белками, но не получающими извне, поэтому "добрать" их с пищей очень трудно. Однако вы можете запустить механизм образования сиртуинов. Это способны некоторые продукты, которые Гоггинс и Маттен называют "сиртфудами".

В каждом сиртфуде есть комбинация биологически активных веществ, полезных для нашего организма. Но нутрициологи решили пойти дальше. Они обнаружили, что сочетание некоторых продуктов, содержащих много сиртуинов, усиливает эффект. Поэтому они начали исследовать разные комбинации и выбрали те, из которых можно создать ежедневное меню. По итогам нутрициологи составили семидневный рацион питания, который помогает быстро сбросить лишний вес и, дополнительно, активизировать скрытые резервы организма. При этом вам не придется отказываться от многих излюбленных продуктов (кофе, вина или шоколада).

Итак, главными продуктами сиртфуд-диеты Гоггинс и Маттен называют: каперсы, гречневая крупа, чили, сельдерей, темный шоколад (содержание бобов не менее 85%), оливковое масло, кофе, капуста кале, финики, чеснок, руккола, цикорий, петрушка, красное вино, красный лук, темные ягоды, соевые бобы, грецкие орехи, куркума.

Сиртфуд-диета: меню в неделю

Сиртфуд-диета: продукты / Фото: Pexels

Схему сиртфуд-диеты можно условно разделить на две фазы:

быстрая – она позволяет сбросить за неделю 3-3,5 кг и перезагрузить организм;

закрепление результата – после недели диеты, чтобы не вернуться к тому весу, который был до похудения.

Быструю фазу нутрициологи рекомендуют повторять раз в три месяца, даже если вы позже придерживаетесь принципов сиртфуд-питания.

Сиртфуд-диета меню на каждый день недели:

Первый второй и третий день – выпивайте в день три порции зеленого сока (рецепт вы можете найти ниже) и устраивайте один полноценный прием пищи, содержащий сиртфуды. Максимум калорий в день 1000 год. Четвертый-седьмой дни – две порции зеленого сока в день и два приема пищи с сиртфудами. Максимум калорий в день 1500 год.

Также нужно соблюдать общее правило: пить не меньше воды, зеленого чая, кофе (без алкоголя первую неделю), соки можно употреблять не позднее чем за два часа до еды, на десерт можно взять кусочек темного шоколада.

После недели диеты начинается фаза закрепления результата. Она предусматривает одну порцию зеленого сока в день (за 30 минут до завтрака или вместо перекуса) и три приема пищи с сиртфудами. При этом ужинать нужно не позже 7 вечера. Из рациона следует исключить полуфабрикаты, сократить употребление красного мяса (не более 500 г в неделю). Можно есть булочки (цельнозерновые), пить красное вино (2-3 раза в неделю).

Как приготовить зеленый сок для сиртфуд-диеты.

Одна порция – это примерно 250 г.

В блендере смешайте две горсти капусты кале, горсть руколы и веточку петрушки. Добавьте сельдерей (можно только листики), половину яблока, сок половины лимона и еще раз тщательно пробейте. Зеленую массу можно приправить порошком чая матча и разбавить водой до нужной консистенции.

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