Скажите мне, кто ваш друг, и я скажу, как долго вы проживете: секреты долголетия жителей "голубых зон"

Секреты долголетия

Реклама

В поисках эликсира молодости и формулы долголетия, человечество изучает многочисленные диеты, режимы тренировок и образы жизни. Однако, по словам Дэна Бюттнера, известного эксперта по долголетию, посвятившего свою карьеру исследованию так называемых «Голубых зон» мира, ключом к длительной и здоровой жизни может оказаться неожиданная, но чрезвычайно мощная привычка — окружение себя людьми, которые уже придерживаются здорового образа жизни.

Тайна «Голубых зон»: где живут долгожители

«Голубые зоны» — это уникальные места на планете, где люди, по статистике, имеют в 10 раз больше шансов дожить до ста лет, чем, например, жители США. В признанные Голубые зоны входят такие регионы, как Лома Линда в Калифорнии, Икария в Греции, Окинава в Японии, Сардиния в Италии и Никоя в Коста-Рике, а недавно к этому списку присоединился и Сингапур.

Дэн Бюттнер провел годы, погружаясь в культуру и повседневные привычки жителей этих зон, чтобы выявить общие черты, способствующие их феноменальному долголетию. Сначала исследователь отмечал важность таких факторов, как регулярная физическая активность, значительное увеличение потребления растительной пищи и даже посвящение большего времени садоводству. Однако он признает, что последовательное соблюдение этих практик может быть достаточно сложной задачей для многих. Именно поэтому Бюттнер теперь акцентирует внимание на другой стратегии, которая, по его мнению, способна значительно улучшить шансы на здоровое старение.

Реклама

Здоровые привычки «заразные» — сила социального окружения

По словам Бюттнера, одним из самых больших мифов является представление, что можно просто «сесть на диету», чтобы питаться здоровее для долголетия, и это «не удается всем». В то же время он убежден, что окружение оказывает решающее влияние. «Но что мы точно знаем, что работает, так это окружение себя несколькими людьми, которые, как мы знаем, здорово питаются», — утверждает эксперт.

Он подчеркивает, что привычки, связанные со здоровьем, являются заразными. Это значит, что если ваш социальный круг склонен к вредным привычкам — например, часто употребляет алкоголь, курит, ведет малоподвижный образ жизни, предпочитает нездоровую пищу, такую как сосиски и газировка — вы с гораздо большей вероятностью переймете эти же привычки. И наоборот: если ваши друзья выбирают растительную пищу, посещают спортзал или занимаются садоводством, вы, вероятно, будете следовать их примеру.

Дэн Бюттнер не единственный, кто придерживается такой точки зрения. Эта идея подтверждается многочисленными научными доказательствами, доказывающими мощное влияние социального окружения на наши действия и выборы.

Научные доказательства того, что друзья влияют на здоровье

Одним из самых известных исследований, подтверждающих этот принцип, стало масштабное исследование Гарвардского университета, проведенное в 2007 году. Оно изучило «плотно взаимосвязанную социальную сеть» из 12 067 человек и выявило поразительные результаты — наличие второго с ожирением может увеличить ваши собственные шансы на развитие ожирения на 57%. Более того, если один из супругов в браке набирал избыточный вес в течение определенного периода времени, это на 37% увеличивало вероятность того, что другой человек сделает то же самое.

Реклама

Этот вывод имеет решающее значение, ведь ожирение значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, являющихся одной из ведущих причин смерти в мире. Воздействие сверстников распространяется не только на диету, но и на другие аспекты здоровья. Например, исследование 2013 г. выявило, что уровень физической активности друга может значительно влиять на общую физическую подготовку другого человека.

Таким образом, секрет долголетия, возможно, кроется не только в диетах или тренировках, но и в осознанном выборе своего окружения. Создание сообщества единомышленников, которые ценят здоровый образ жизни, может стать самым простым и эффективным путем к длительной и полноценной жизни.