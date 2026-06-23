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Сколько алкоголь держится в организме: спустя какое время он полностью выводится из тела
Алкоголь быстро всасывается в кровь после употребления, но значительно дольше выводится из организма. Его присутствие можно обнаружить не только в крови, но и в моче, слюне и даже в дыхании.
Скорость очищения организма зависит от многих факторов — от количества выпитого до особенностей метаболизма человека.
В Health рассказали, сколько времени алкоголь остается в организме, как он расщепляется и от чего зависит скорость его выведения.
Как алкоголь попадает и выводится из организма
После употребления алкоголь быстро всасывается через желудочно-кишечный тракт в кровь. Далее он попадает в печень, где происходит основной процесс его расщепления.
Печень превращает этанол в ацетальдегид, а затем в ацетат, который выводится из организма через мочу, дыхание и пот.
Однако печень может перерабатывать лишь ограниченное количество алкоголя в час, поэтому избыток остается в организме некоторое время.
Сколько алкоголя держится в организме
Время вывода зависит от индивидуальных особенностей, но есть ориентировочные термины:
Кровь: до 6–12 часов;
Дыхание (алкотестер): до 12-24 часов;
Моча: до 12-48 часов;
Слюна: до 12–24 часов;
Волосы: до 90 дней (в следовых количествах).
Важно: даже если человек уже чувствует себя трезвым, алкоголь может еще оставаться в организме.
От чего зависит скорость выведения алкоголя
На то, как быстро организм лишается алкоголя, влияют несколько факторов:
количество и крепость выпитых напитков;
масса тела и состав организма;
пол (у женщин метаболизм обычно более медленный);
состояние печени;
возраст;
быстрота обмена веществ;
наличие пищи в желудке при употреблении алкоголя.
Никакие кофе, холодный душ или физические нагрузки не ускоряют выведение алкоголя — это работа печени, которая имеет свой естественный темп.
Как долго алкоголь определяется тестами
Различные тесты имеют разную чувствительность:
Дыхательный тест — показывает кратчайший период наличия алкоголя.
Анализ крови — наиболее точный метод.
Анализ мочи может обнаруживать продукты распада алкоголя дольше, чем кровь.
Вот поэтому результаты тестов могут различаться.
Когда алкоголь полностью выходит из организма
В среднем организм здорового взрослого человека перерабатывает примерно 10–15 мл чистого алкоголя в час. Это означает, что даже после одного бокала вина процесс может занять несколько часов.
После значительного употребления алкоголь может оставаться в организме более суток.
Алкоголь не исчезает из организма мгновенно — его вывод зависит от физиологии человека и количества потребленного. Печень работает в собственном темпе, поэтому ускорить процесс практически невозможно.
FAQ
Сколько времени алкоголь держится в крови?
Обычно алкоголь определяется в крови до 6–12 часов в зависимости от количества выпитого и особенностей организма.
Через сколько алкоголь полностью выходит из организма?
В среднем организму требуется от 12 до 24 часов, чтобы вывести полностью алкоголь, но после большой дозы этот процесс может длиться дольше.