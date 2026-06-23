ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
314
Время на прочтение
2 мин

Сколько алкоголь держится в организме: спустя какое время он полностью выводится из тела

Алкоголь быстро всасывается в кровь после употребления, но значительно дольше выводится из организма. Его присутствие можно обнаружить не только в крови, но и в моче, слюне и даже в дыхании.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Как долго алкоголь остается в организме

Как долго алкоголь остается в организме / © pexels.com

Скорость очищения организма зависит от многих факторов — от количества выпитого до особенностей метаболизма человека.

В Health рассказали, сколько времени алкоголь остается в организме, как он расщепляется и от чего зависит скорость его выведения.

Как алкоголь попадает и выводится из организма

После употребления алкоголь быстро всасывается через желудочно-кишечный тракт в кровь. Далее он попадает в печень, где происходит основной процесс его расщепления.

Печень превращает этанол в ацетальдегид, а затем в ацетат, который выводится из организма через мочу, дыхание и пот.

Однако печень может перерабатывать лишь ограниченное количество алкоголя в час, поэтому избыток остается в организме некоторое время.

Сколько алкоголя держится в организме

Время вывода зависит от индивидуальных особенностей, но есть ориентировочные термины:

  • Кровь: до 6–12 часов;

  • Дыхание (алкотестер): до 12-24 часов;

  • Моча: до 12-48 часов;

  • Слюна: до 12–24 часов;

  • Волосы: до 90 дней (в следовых количествах).

Важно: даже если человек уже чувствует себя трезвым, алкоголь может еще оставаться в организме.

От чего зависит скорость выведения алкоголя

На то, как быстро организм лишается алкоголя, влияют несколько факторов:

  • количество и крепость выпитых напитков;

  • масса тела и состав организма;

  • пол (у женщин метаболизм обычно более медленный);

  • состояние печени;

  • возраст;

  • быстрота обмена веществ;

  • наличие пищи в желудке при употреблении алкоголя.

Никакие кофе, холодный душ или физические нагрузки не ускоряют выведение алкоголя — это работа печени, которая имеет свой естественный темп.

Как долго алкоголь определяется тестами

Различные тесты имеют разную чувствительность:

  1. Дыхательный тест — показывает кратчайший период наличия алкоголя.

  2. Анализ крови — наиболее точный метод.

  3. Анализ мочи может обнаруживать продукты распада алкоголя дольше, чем кровь.

Вот поэтому результаты тестов могут различаться.

Когда алкоголь полностью выходит из организма

В среднем организм здорового взрослого человека перерабатывает примерно 10–15 мл чистого алкоголя в час. Это означает, что даже после одного бокала вина процесс может занять несколько часов.

После значительного употребления алкоголь может оставаться в организме более суток.

Алкоголь не исчезает из организма мгновенно — его вывод зависит от физиологии человека и количества потребленного. Печень работает в собственном темпе, поэтому ускорить процесс практически невозможно.

FAQ

Сколько времени алкоголь держится в крови?

Обычно алкоголь определяется в крови до 6–12 часов в зависимости от количества выпитого и особенностей организма.

Через сколько алкоголь полностью выходит из организма?

В среднем организму требуется от 12 до 24 часов, чтобы вывести полностью алкоголь, но после большой дозы этот процесс может длиться дольше.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
314
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie