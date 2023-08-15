Сколько арбуза можно съесть на диете в день: ответ эксперта

Есть ли ограничения в потреблении арбуза на диете, кому лучше не есть эту ягоду

Похудение и арбуз

Многие считают, что арбуз не очень подходит для похудения и что во время диеты, если есть намерение похудеть, нужно ограничить себя в их потреблении. Многих пугает содержание арбузов сахара и фруктозы, которые, как известно, мешают сбросить лишние килограммы.

Суточная норма фруктозы, как отмечает нутрициолог Виктор Мандзяк, в среднем 50 г в сутки. А в 100 г арбуза около 5 г фруктозы. Конечно, эта цифра колеблется в зависимости от сорта арбуза и его зрелости.

100 г арбуза – это всего лишь 30 ккал. То есть один кг арбуза можно съедать за день без ущерба для фигуры. Если не есть других сладких овощей и фруктов и не сыпать сахар в кофе или чай.

Кроме того, арбуз на 90% состоит из воды, им хорошо утолять жажду. А организму, как считает нутрициолог, не важно, откуда он будет получать воду — из бутылки или из арбуза. Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки арбуз утоляет голод.

Кроме воды арбуз содержит много витаминов, минералов, клетчатки, что также определенно делает его полезным продуктом. Поэтому особенно ограничивать себя в арбузе, даже если вы худеете, не нужно. И даже если организм получит излишне норму фруктозы, не 50, а 80 г, — это не повлияет на здоровье. И, конечно, лучше съесть дополнительный ломтик арбуза, чем конфету.

Несмотря на то, что арбуз – это быстрые простые углеводы, его можно есть и на ночь, потому что, когда мы спим, наш организм продолжает работать и сжигать углеводы, полученные из этой ягоды.

Чтобы избежать рецидивов хронических болезней, некоторым людям нужно с осторожностью употреблять в пищу арбуз или вообще от него отказаться. Но таким людям, как правило, и противопоказаны диеты для похудения.

Кому противопоказано есть арбузы

Отказаться от арбузов нужно больным сахарным диабетом, с нарушением оттока мочи, особенно при мочекаменной болезни, в таком случае потребление арбуза может вызвать приступ. По этой же причине, лучше не есть арбуз при аденоме предстательной железы.

Лучше не употреблять арбуз при хронических колитах, диареях, при обострении заболеваний поджелудочной железы.

Если заболевания сердца сопровождаются задержкой жидкости в организме, арбуз следует исключить из рациона.

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